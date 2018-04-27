Свидетели событий в Думе рассказали в ОЗХО правду о «химической атаке»

Представители России Сирии в Организации оп запрету химического оружия ( ОЗХО ) организовали специальный брифинг, посвященный инсценировке НПО «Белые каски» химической атаки на мирных жителей в городе Дума , ставшей поводом для нанесения ракетного удара по Сирии, на которую пригласили 17 свидетелей тех событий.

Приглашённые свидетели опровергли факт такой атаки и рассказали, что все документальные свидетельства были сфабрикованы.

В частности, врач больницы города Дума Халиль аль-Джейш рассказал, что в тот день работал в отделении неотложной помощи. По его словам, вечером в отделение стали поступать люди с признаками удушья, однако дело было в том, они надышались пылью после бомбардировки, никаких признаков химического отравления у них не было.

«Симптомы удушья были средние и легкие, и мы приняли все необходимые меры, однако после этого пришел человек из «Белых касок» и начал кричать, что было применено химическое оружие, после этого стало появляться много незнакомых людей, которые начали создавать хаос, поливать людей водой". — приводит его слова ТАСС . Врач подчеркнул, что всем, кто обратился больницу была оказана необходимая помощь, Не было ни одного случая смерти или угрозы жизни.

Великобритании и Постоянный представитель РФ при ОЗХО Александр Шульгин отметил, что на брифинге были десятки делегаций входящий в исполнительный совет ОЗХО государств, однако посетить его не сочли нужным представители США Франции , использовавших фальшивые свидетельства «Белых касок» для своей военной агрессии, и других стран ЕС НАТО . По мнению Шульгина, они просто боятся смотреть в лицо правде.

Напомним, в ночь на 14 апреля президент США Дональд Трамп отдал приказ о нанесении «точечных ударов» по территории Сирии. К военной операции присоединились Великобритания и Франция. Всего, по данным Минобороны РФ, США и их союзники выпустили по территории Сирии 105 крылатых ракет. Так страны отреагировали на якобы проведенную химатаку в Сирии. При этом в Дамаске Москве информацию о применении химического оружия категорически отрицают, указывая, что террористы осуществили постановку по указанию Лондона.