Свидетели событий в Думе рассказали в ОЗХО правду о «химической атаке» 

Представители России и Сирии в Организации оп запрету химического оружия (ОЗХО) организовали специальный брифинг, посвященный инсценировке НПО «Белые каски» химической атаки на мирных жителей в городе Дума, ставшей поводом для нанесения ракетного удара по Сирии, на которую пригласили 17 свидетелей тех событий.
Приглашённые свидетели опровергли факт такой атаки и рассказали, что все документальные свидетельства были сфабрикованы.
В частности, врач больницы города Дума Халиль аль-Джейш рассказал, что в тот день работал в отделении неотложной помощи. По его словам, вечером в отделение стали поступать люди с признаками удушья, однако дело было в том, они надышались пылью после бомбардировки, никаких признаков химического отравления у них не было.
«Симптомы удушья были средние и легкие, и мы приняли все необходимые меры, однако после этого пришел человек из «Белых касок» и начал кричать, что было применено химическое оружие, после этого стало появляться много незнакомых людей, которые начали создавать хаос, поливать людей водой". — приводит его слова ТАСС. Врач подчеркнул, что всем, кто обратился больницу была оказана необходимая помощь, Не было ни одного случая смерти или угрозы жизни.
Постоянный представитель РФ при ОЗХО Александр Шульгин отметил, что на брифинге были десятки делегаций входящий в исполнительный совет ОЗХО государств, однако посетить его не сочли нужным представители США, Великобритании и Франции, использовавших фальшивые свидетельства «Белых касок» для своей военной агрессии, и других стран ЕС и НАТО. По мнению Шульгина, они просто боятся смотреть в лицо правде.
Напомним, в ночь на 14 апреля президент США Дональд Трамп отдал приказ о нанесении «точечных ударов» по территории Сирии. К военной операции присоединились Великобритания и Франция. Всего, по данным Минобороны РФ, США и их союзники выпустили по территории Сирии 105 крылатых ракет. Так страны отреагировали на якобы проведенную химатаку в Сирии. При этом в Дамаске и Москве информацию о применении химического оружия категорически отрицают, указывая, что террористы осуществили постановку по указанию Лондона.
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