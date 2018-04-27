Дождь и тряпки: дом в Серпухове рушится на глазах его жителей

Жители дома в Серпухове с ужасом ожидают майских ливней. Подвал их жилья затоплен фекалиями, а облицовка — дырявая. На место отправилась съемочная группа проекта «Добродел».

Роман и Елена въехали в дом номер 12 по улице Крюкова недавно, однако уже страдают. Молодые люди живут на первом этаже, и вода затекает к ним по балкону с этажа выше. Стены в комнате они перекрашивали трижды, но с каждым новым ливнем от ремонта не остается и следа.

Первая ассоциация — это сразу бежать за тряпками. Дождь — тряпки

— Роман, житель дома.

В подвале этого дома тоже сплошные проблемы — водопад из фекалий, постоянная сырость и соответствующий запах.

В управляющей компании о ситуации с домом знают. Капитальный ремонт трехэтажного здания запланирован на 2025 год. Однако ситуация у Романа и Елены аварийная и устранена должна быть в кратчайшие сроки.

В будущем, чтобы вовремя устранять все неисправности, Роману и Елене необходимо собрать инициативную группу их дома. Жильцы вместе с управляющей компанией сформируют смету и определят, на какие именно работы в первую очередь должны быть потрачены их деньги.