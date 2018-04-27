Возмущенный Киркоров борется с несправедливостью на «Евровидении»

Певец Филлип Киркоров считает судейство профессионального жюри конкурса «Евровидение» несправедливым. В студии передачи «Пусть говорят», он поведал, что все еще не может забыть несправедливое отношение экспертов к Сергею Лазареву в 2016 году.

Киркоров знаком с внутренней кухней музыкального состязания не понаслышке. В начале 90-х он сам принимал участие в «Еевровидении», однако не смог пробиться в первую десятку. Также артист поддерживал выступающего два года назад от России Лазарева.

По мнению Киркорова в 2016 году нашу страну засудили. Ведь большинство зрителей проголосовало за потрясающий номер и мастерское живое исполнение Сергея. Однако жюри не было единодушно с публикой и определило конкурсанту из России лишь второе место. Это так возмутило Филиппа, что он решил бороться за нововведения.

"Мы писали письма, чтобы рассмотрели новые правила, чтобы голосование жюри и телезрителей было не 50 на 50, а хотя бы как минимум 80 на 20 или 70 на 30. Но пока ответа нет, а воз и ныне там", — заявил Киркоров.

Добавим, что 12 мая в португальском Лиссабоне пройдет музыкальное шоу «Евровидение». От нашей страны поедет певица Юлия Самойлова . Она должна была выступать в прошлом году в Киеве с песней Flame is Burning. Однако вскоре после объявления Юлии участником от России Служба безопасности Украины отказала ей во въезде.

В этом году Самойлова выступит с песней I Won't Break, что переводится с английского как «Я не сломаюсь». «Эта песня обо мне. Авторы словно специально задались целью переложить на музыку мои собственные мысли и переживания. Это не столько нежная баллада, сколько песня со стержнем», — рассказывала о своем номере Юлия. Согласно жеребьевке, Самойлова споет в первой половине второго полуфинала.