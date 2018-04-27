Ли Чжаньшу провел переговоры со спикером нижней палаты парламента Ирландии

Пекин, 27 апреля / Синьхуа / — Председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей /ПК ВСНП/ Ли Чжаньшу сегодня в Доме народных собраний провел переговоры со спикером нижней палаты парламента Ирландии Шоном О'Фарреллом.

Ли Чжаньшу заявил, что Китай и Ирландия отличаются по размерам территории, социальному строю и культурным традициям, однако дружеские отношения между ними образцовые. Китай хочет идти с Ирландией одним путем, продолжать углубление политического взаимного доверия, учитывать важнейшие интересы обеих сторон и проявлять к ним серьезную заботу, продвигать здоровое и стабильное развитие взаимовыгодных отношений стратегического партнерства. Китай надеется, что обе стороны воспользуются случаем, чтобы повысить уровень сотрудничества в сфере торговли, инвестиций, науки и техники, найдут новые яркие пятна сотрудничества в областях экспериментальных зон свободной торговли и франко-портов, создадут новые факторы для роста сотрудничества в рамках «Пояса и пути» ради еще большего блага двух государств и их народов.

Ли Чжаньшу заявил, что Китай и Ирландия являются твердыми сторонниками экономической глобализации и либерализации торговли, поэтому необходимо продолжать совместно оберегать многостороннюю систему свободной торговли, противостоять протекционизму, стимулировать создание мировой экономики открытого типа.

Ли Чжаньшу заявил, что сотрудничество и связи между законодательными органами — это важный канал укрепления взаимного доверия и сотрудничества между двумя государствами. ВСНП хочет продолжать с ирландским парламентом тесные дружеские связи на всех уровнях, осуществлять диалог и сотрудничество на основе отношений равноправия и взаимного уважения, укреплять обмен опытом в управлении государством, понимать и уважать позицию другой стороны по важным вопросам, оберегать политическую основу развития двусторонних отношений, активно стимулировать понимание и дружбу между народами двух государств, укреплять социальную основу китайско-ирландских отношений.