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Ли Чжаньшу провел переговоры со спикером нижней палаты парламента Ирландии
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Ли Чжаньшу провел переговоры со спикером нижней палаты парламента Ирландии 

ИА Синьхуа 1 час назад
Пекин, 27 апреля /Синьхуа/ — Председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей /ПК ВСНП/ Ли Чжаньшу сегодня в Доме народных собраний провел переговоры со спикером нижней палаты парламента Ирландии Шоном О'Фарреллом.
Ли Чжаньшу заявил, что Китай и Ирландия отличаются по размерам территории, социальному строю и культурным традициям, однако дружеские отношения между ними образцовые. Китай хочет идти с Ирландией одним путем, продолжать углубление политического взаимного доверия, учитывать важнейшие интересы обеих сторон и проявлять к ним серьезную заботу, продвигать здоровое и стабильное развитие взаимовыгодных отношений стратегического партнерства. Китай надеется, что обе стороны воспользуются случаем, чтобы повысить уровень сотрудничества в сфере торговли, инвестиций, науки и техники, найдут новые яркие пятна сотрудничества в областях экспериментальных зон свободной торговли и франко-портов, создадут новые факторы для роста сотрудничества в рамках «Пояса и пути» ради еще большего блага двух государств и их народов.
Ли Чжаньшу заявил, что Китай и Ирландия являются твердыми сторонниками экономической глобализации и либерализации торговли, поэтому необходимо продолжать совместно оберегать многостороннюю систему свободной торговли, противостоять протекционизму, стимулировать создание мировой экономики открытого типа.
Ли Чжаньшу заявил, что сотрудничество и связи между законодательными органами — это важный канал укрепления взаимного доверия и сотрудничества между двумя государствами. ВСНП хочет продолжать с ирландским парламентом тесные дружеские связи на всех уровнях, осуществлять диалог и сотрудничество на основе отношений равноправия и взаимного уважения, укреплять обмен опытом в управлении государством, понимать и уважать позицию другой стороны по важным вопросам, оберегать политическую основу развития двусторонних отношений, активно стимулировать понимание и дружбу между народами двух государств, укреплять социальную основу китайско-ирландских отношений.
Ш. О'Фаррелл заявил, что Ирландия восхищена огромными успехами Китая в развитии под руководством председателя КНР Си Цзиньпина, уважает путь развития и социальный строй, избранные китайским народом. Парламент Ирландии хочет укреплять дружеские связи с ВСНП, поддерживать взаимовыгодное сотрудничество между двумя государствами во всех отраслях, сыграть активную роль в совершенствовании взаимовыгодных отношений стратегического партнерства. —0—
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