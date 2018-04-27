Снижение доли Дерипаски в En+ может де-факто не повлечь потерю контроля — эксперт

"Решение Дерипаски — это вполне логичный шаг, чтобы обезопасить свой бизнес от дальнейшего давления и рисков национализации. В En+ Дерипаска владеет 66% долей. Соответственно, снижение ее ниже контрольного пакета позволит говорить о технической потере контроля, хотя де-факто он у него все равно будет", — сказал РИА Новости Кочетков.

По его словам, снижая долю в En+, Дерипаска автоматически снижает долю в "Русале" . «В целом это не означает, что Олег Дерипаска потеряет контроль, так как могут быть произведены операции взаимного обмена пакетами в контролирующих структурах, чтобы де-юре сохранить за ним общее владение компанией», — считает аналитик.

При этом, говоря о возможных покупателях, он отметил, что логичным смотрелся бы шаг покупки 16-17% En+ государством, или же такую покупку могут осуществить партнеры Дерипаски из Glencore.

Кочетков отметил, что нет точной информации, о том, что именно предполагают в американском Минфине , когда говорят о «контроле Дерипаски». «Контроль над компанией можно осуществлять, имея на руках блокирующий пакет, а не только 50% плюс одна акция. Поэтому стоит уточнить, что именно предполагает Минфин США , а затем уже говорить о судьбе бумаг. Хотя первичной реакцией рынка будет фонтан оптимизма в акциях „Русала“ и En+. Как минимум, алюминий уже оказался под давлением, так как спекулянты ждут возвращения „Русала“ с его предложением металла», — добавил аналитик.