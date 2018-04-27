Эксперты озвучили самые значимые проекты в Арктике

Среди проектов — как уже реализованные на арктических территориях, так и те, которые готовятся к воплощению. Всего 10 наименований. В их числе морской порт в ЯНАО , построенный в районе поселка Сабетта. Он начал работу в декабре прошлого года. Как говорят эксперты, его вклад в развитие региона очевиден: с учетом освоения новых газовых месторождений и строительства железной дороги порт становится крупнейшим логистическим узлом в зоне Северного морского пути. Еще один важный проект — открытый в декабре 2017 года также в поселке Сабетта завод по производству сжиженного природного газа «Ямал СПГ». За счет новых газовых месторождений заметно выросли показатели добычи сырья и, как следствие, его экспорт. Однако в условиях нынешних экономических реалий нужно искать выход на новые рынки, и тут следует использовать интерес к проекту со стороны азиатских инвесторов.

Среди особо значимых проектов и железнодорожная магистраль «Северный широтный ход» в ЯНАО протяженностью более 700 км, которая свяжет Свердловскую и Северную железные дороги в единую систему. Таким образом будет обеспечено сообщение между промышленными районами Урала и морским портом, откроются новые возможности для экспорта. Строительство дороги запланировано на 2018-2022 годы. Проект также имеет социальное значение: в Арктике и регионах Урала может быть создано около 300 тысяч новых рабочих мест.

Впрочем, эксперты отмечают, что некоторые из проектов нецелесообразны. Среди них строительство железных дорог «Баренцкомур», «Белкомур» и «Карскомур». По мнению специалистов, они имеют региональное значение и дублируют часть существующих маршрутов.