Ещё
Эксперты озвучили самые значимые проекты в Арктике
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Эксперты озвучили самые значимые проекты в Арктике 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: Российская Газета
Среди проектов — как уже реализованные на арктических территориях, так и те, которые готовятся к воплощению. Всего 10 наименований. В их числе морской порт в ЯНАО, построенный в районе поселка Сабетта. Он начал работу в декабре прошлого года. Как говорят эксперты, его вклад в развитие региона очевиден: с учетом освоения новых газовых месторождений и строительства железной дороги порт становится крупнейшим логистическим узлом в зоне Северного морского пути. Еще один важный проект — открытый в декабре 2017 года также в поселке Сабетта завод по производству сжиженного природного газа «Ямал СПГ». За счет новых газовых месторождений заметно выросли показатели добычи сырья и, как следствие, его экспорт. Однако в условиях нынешних экономических реалий нужно искать выход на новые рынки, и тут следует использовать интерес к проекту со стороны азиатских инвесторов.
Среди особо значимых проектов и железнодорожная магистраль «Северный широтный ход» в ЯНАО протяженностью более 700 км, которая свяжет Свердловскую и Северную железные дороги в единую систему. Таким образом будет обеспечено сообщение между промышленными районами Урала и морским портом, откроются новые возможности для экспорта. Строительство дороги запланировано на 2018-2022 годы. Проект также имеет социальное значение: в Арктике и регионах Урала может быть создано около 300 тысяч новых рабочих мест.
Впрочем, эксперты отмечают, что некоторые из проектов нецелесообразны. Среди них строительство железных дорог «Баренцкомур», «Белкомур» и «Карскомур». По мнению специалистов, они имеют региональное значение и дублируют часть существующих маршрутов.
Российская Газета: последние новости
Завершена экспертиза первого участка дороги Москва - Казань 87 крымчан отправили служить в новый батальон ВДВ Оправданных граждан запретят повторно преследовать
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Неизлечимо больному» Билану вынесли вердикт40
США обратились к России с пожеланием443
Майские пенсии доставят по особому графику110
Германия не готова испортить отношения с Россией43
Минфин США отреагировал на решение Дерипаски42
Видео
01:26
Кореи помирились
Азия В мире
00:26
ФСБ предотвратила теракты в Москве
Происшествия Ближний Восток
00:57
Что Меркель отдаст за российский газ
Экономика Статьи
00:30
Посадка Су-57 попала на видео
Армия Оружие
00:25
В Киеве избили православного активиста
Происшествия Украина
09:56
Песков ответил на вопрос о прошении Собчак
Политика Происшествия
00:30
Дамаск уходит под воду
Ближний Восток В мире
01:44
Учитель скрутил школьника во время урока
Другое Происшествия
01:36
Принц Уильям и Кейт Миддлтон дали имя новорождённому сыну
В мире Европа
00:22
Парализовавшая МКАД авария самосвала с песком попала на видео
Другое Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение