Заброшенный русский город в Арктике станет 3D-музеем

Территорию Пустозерска, который расположен в 20 километрах от Нарьян-Мара , отдали под музей-заповедник.

Фото: Иллюстрированный альбом Архангельской губернии, 1914 год Местную крепость военные отряды заложили еще в 1499 году. В 1667 году сюда отправили идеолога старообрядчества протопопа Аввакума, здесь он провел в заключении 14 лет и написал свое знаменитое «Житие».

К 400-летию со дня рождения Аввакума, которое будут отмечать в 2020 году, музей-заповедник собирается запустить 3D-тур по городу. Видеоизображение будет проецироваться на очки дополненной реальности: гуляя по городищу, посетители увидят старинные крепостные стены, улицы и здания, а также узнают, во что одевались и как выглядели северяне 300-400 лет назад.

В самом Пустозерске запрещены любое строительство и езда на снегоходах: местные передвигаются по сугробам на снегоступах. Последняя жительница отсюда уехала еще в 1962 году. Город утратил свой статус центра торговли из-за обмеления рек.

В ближайшем к Пустозерску населенном пункте — деревне Устье — официально живут 22 человека. Именно сюда перенесли многие старинные здания из заброшенного города, в том числе купеческие дома и Преображенскую церковь 1837 года постройки.