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Участь хуже смерти: США обеспокоило получение обломков «Томагавков» Россией
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Участь хуже смерти: США обеспокоило получение обломков «Томагавков» Россией 

ТК «Звезда» 43 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
В СМИ появилась статья с мнением о дальнейшей судьбе частей американских ракет.
Сайт американского журнала Popular Mechanics выпустил статью о доставленных в Россию обломках ракет «Томагавк», которые США и их союзники запустили по территории Сирии несколько недель назад. В тексте приводятся опасения по поводу того, как и с какой целью Россия будет использовать полученные данные.
Ранее начальник Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных Сир России Сергей Рудской сообщил, что на полученных обломках ракет имеются серийные номера и иные специальные отметки, которые без проблем распознают российские специалисты. Он подчеркнул, что результаты их работы будут использованы для совершенствования российских образцов вооружения.
Редакция Popular Mechanics считает, что настоящий смысл того, что Россия получила обломки американских крылатых ракет не в том, что сможет создать подобное вооружение. Журнал опасается, что россияне изучают оружие с целью понять, как его уничтожить.
«Реальная ценность захваченной ракеты заключается не в создании аналогичной ракеты. Ценность возникает, когда вы изучаете оружие противника, чтобы выяснить, как его уничтожить», — пишет издание.
Между тем, в Пентагоне отказались верить в заявления о том, что российские специалисты получили американские ракеты. Представитель ведомства отметил, что в Вашингтоне считают такие заявления якобы не соответствующими действительности.
ТК «Звезда»: последние новости
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