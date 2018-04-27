В столице отметили День Якутии

27 апреля в представительстве республики Саха (Якутия) отмечали День республики. Корреспондент «ВМ» участвовал в торжественных мероприятиях.

Этот праздник отмечается с 1922 года, когда была образована Якутская Автономная Социалистическая Республика.

— Придание статуса автономности очень повлияло на самосознание население, — отметил первый президент Республики Михаил Николаев . — Тогда Якутия была еще не развита, население не образовано. Но за годы Советской власти быстро росла промышленность, республика развивалась.

Ныне Якутия — один из передовых регионов Российской Федерации

— По итогам 2017 года рост валового продукта (102,2 процента) сложился за счёт роста промышленности, инвестиций в основной капитал и увеличения оборота розничной торговли, — отметил прилетевший специально в столицу президент Республики Якутия Егор Борисов

Якутия поражает трудовыми успехами. В представительство Республики Якутия пришли специально Герои Труда Варвара Устинова и Михаил Готовцев.

Надо отметить, что Якутия славна тем, что это — регион лесов. И Варвара Устинова работает лесоводом, что не совсем обычно для женщины. А у Михаила Устинова — 52 года стажа в животноводстве. Еще в 1970-е годы он надаивал от коровы свыше 5 тысяч литров молока, за что стал полным кавалером орденов Трудовая Слава. Не сбросил темпов Устинов и после развала Советского Союза, за что был удостоен звания Героя Труда.

— Я хочу, чтобы наш труд укреплял благосостояние Якутии и всей России, — отметил Михаил Устинов.

Прекрасный концерт устроила для собравшихся студентка консерватории имени Гнесиных Алиса Саввинова. На музыкальном инструменте хомус она исполнила национальные мелодии, которые покорили не только якутов.

— У моих бабушек наряд весил около 30 килограммов, — делится Алиса Саввинова. — Этот, конечно, легче, но все равно устаешь, когда долго в нем ходишь.

А в конце встречи гостей угостили национальными блюдами и подарили книги о Якутии.