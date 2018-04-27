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«Между собой сегодня конкурируют не страны, а агломерации»
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«Между собой сегодня конкурируют не страны, а агломерации» 

РИА «ФедералПресс» 29 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
«Агломерация фактически есть уже сейчас. Мы видим это по ежедневному трафику, по маятниковой миграции из близлежащих районов. Сама по себе агломерация — это неформальные объединения, не какой-то субъект или административная единица. Это кооперация населенных пунктов, объеденных неразрывными экономическими и социальными факторами.
Между собой сегодня конкурируют не страны, а агломерации. Это центры экономического роста и активности. Выстраивание территориально-экономической политики вокруг агломерации — это хорошо, потому что дает понимания того, что нам придется конкурировать не как краю, а именно как агломерации.
Это мировая тенденция. Не случайно говорят, что к 2030 году в мире возникнет золотая тысяча агломерация. Конкуренция внутри этой тысячи будет первичная. Это зарождается уже сейчас.
Создание агломерации для Кубани важно для понимания связей и их устойчивости не только на уровне экономики, но и на уровне воспроизводства человеческих ресурсов. Агломерация ориентирована на крокетного человека, человек как экономическая единица. Мы не можем говорить о самодостаточности транспортной системы города, потому что она изолирован, является частью большей системы.
То же и с инфраструктурой, логистикой, инженерной сетью. Есть уже те вещи, которые не имеют территориальны границ внутри одного города. В тренде пространственное развитие страны, в этой стратегии первичное звено — агломерации. Это новый подход к пониманию конкуренции, к ресурсам и формированию результатов».
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