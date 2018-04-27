В Гаване вновь пройдет «Марафон дружбы» в честь победы в Великой Отечественной войне

ГАВАНА, 27 апреля. / ТАСС /. Традиционный «Марафон дружбы» пройдет в Гаване в преддверии празднования 73-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщил в пятницу на пресс-конференции советник-посланник посольства России на Кубе Сергей Рещиков.

Забег по улицам кубинской столицы состоится 5 мая. Старт и финиш будут располагаться у здания российского посольства на одной из главных улиц Гаваны — Пятой авеню. Длина дистанции составит 3,7 км.

"В борьбе с фашизмом Советский Союз потерял более 20 млн своих лучших сынов и дочерей. Именно этому героическому подвигу посвящен нынешний забег", — подчеркнул российский дипломат.

Принять участие в спортивном мероприятии сможет любой желающий. После завершения марафона состоится награждение победителей в разных категориях. В качестве призов вручат сувениры с символикой чемпионата мира по футболу, который состоится в России этим летом.

"Марафон дружбы" пройдет в Гаване уже в четвертый раз. Как ожидается, на дистанцию выйдут несколько сот человек. В организации мероприятия, помимо российского посольства, принимает участие кубинский Национальный институт спорта, физического образования и отдыха.

"Этот марафон уже стал доброй традицией спортивной жизни Кубы. В нем принимают участие известные кубинские спортсмены, представители многих посольств", — отметил Рещиков. В прошлом году в церемонии награждения победителей участвовала Мария Колон — кубинская легкоатлетка, завоевавшая золотую медаль в метании копья на Олимпийских играх в Москве в 1980 году.

Российский дипломат также сообщил, что в этом году в Гаване уже во второй раз пройдет акция «Бессмертный полк». Живущие на Кубе российские соотечественники пронесут по улицам фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне.

День Победы на Кубе

В островной республике, как и в России, День Победы — большой праздник. Куба — единственная страна Латинской Америки, которая отмечает его на государственном уровне.

"Кубинцы, как никто другой в Западном полушарии, понимают, какой огромной ценой досталась советскому народу победа в Великой Отечественной войне. Для них 9 мая — это не просто абстрактное событие, а очень важная, торжественная и прочувствованная дата", — отметил в беседе с корр. ТАСС Рещиков.

Он рассказал, что в стране пройдет целая череда мероприятий, посвященных 73-й годовщине победы в Великой Отечественной войне: выставки, концерты, показы художественных и документальных фильмов.

Центральным событием станет возложение 9 мая венков к мемориалу советского воина-интернационалиста в окрестностях Гаваны.