Санкции навредят поставкам группы «ГАЗ» 

Москва, 27 апреля — «Вести. Экономика». Американские санкции против группы «ГАЗ» могут привести к нарушению поставок комплектующих и отпугнуть иностранных партнеров, рассказали Reuters два источника.
В начале апреля Минфин США ввел санкции в отношении крупнейших российских предпринимателей и компаний. В санкционном списке оказались группа «ГАЗ» и ее совладелец Олег Дерипаска. Несколько источников с завода «ГАЗ» в Нижнем Новгороде сообщили агентству, что поставки комплектующих и контракты с крупнейшими западными производителями могут пострадать из-за опасений по поводу сотрудничества с компанией из санкционного списка. "Положение достаточно сложное… Все валютные операции под вопросом, все контакты с партнерами, которые так или иначе связаны с США, также производство Volkswagen и Skoda под вопросом", — сказал один источник. Рыночная капитализация группы «ГАЗ» с 6 апреля сократилась на $360 млн, хотя и не так значительно, как у других активов Дерипаски. «Мы находимся в постоянном и конструктивном диалоге с нашими партнерами и работаем над решением текущих задач», — сообщил представитель «ГАЗа».