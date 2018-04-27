Гороскоп на неделю с 30 апреля по 6 мая 

Астролог и астрокоуч Александр Пастухов рассказывает нам, чего ждать от наступающей недели. Период полнолуния и начала убывания Луны благоприятен для активной деятельности, так что, несмотря на праздничные дни, можно сделать много полезных дел. Планетарный фон в течение недели спокойный.
30 апреля
Ночное полнолуние и неблагоприятный лунный день предполагают проявить внимательность в делах и тактичность в общении. В первой половине дня благоприятны водные процедуры. Вечером, после 20:30, соединение Луны с Юпитером способствует общественной деятельности и встречам с важными людьми.
1 мая День подходит для хозяйственных мероприятий и спокойного отдыха на природе. Но не стоит начинать ничего нового. Просто постарайтесь расслабиться и почувствуйте душевное равновесие. На то он и выходной день.
2 мая Лунный день способствует коллективному и партнерскому общению. Стоит сходить в гости, на шопинг или отправиться в небольшую поездку. Благоприятно участие в культурно-массовых мероприятиях.
3 мая Луна в Стрельце подходит для поездок и новых перспективных начинаний. Гармоничная связь Луны с Марсом и Плутоном делает день благоприятным для активного отдыха и занятий спортом.
4 мая Неблагоприятный лунный день предполагает соблюдать тактичность в общении. Старайтесь не подпасть под чужое влияние. Поход к стоматологу лучше перенести на следующую неделю.
5 мая Утром гармоничная связь Солнца и Луны благоприятствует различным начинаниям и новым делам, а также активному отдыху. Днем сочетание Луны с Нептуном подходит для водных и косметических процедур.
6 мая День достаточно активный и полный энергии, особенно утром. Постарайтесь избегать досадных ссор и направить внутреннюю энергию в нужное русло. Благоприятны коллективные мероприятия и занятия спортом.
Гороскоп на неделю по знакам
Середина недели предполагает активность в деловой и личной жизни. Вечер среды благоприятствует кратким поездкам. Четверг подходит для тайных дел и продвижения к цели. Покупки лучше запланировать на субботу.
Телец
Период в целом благоприятен для деловой активности, но в первой половине недели следует соблюдать осторожность при покупках и в решении финансовых вопросов. Для романтических встреч подойдет утро субботы (да-да, мы ничего не перепутали!).
Близнецы
В начале недели стоит обратить внимание на свое здоровье. Вечера вторника и среды благоприятны для партнерского и семейного общения. В воскресенье постарайтесь не принимать необдуманных решений и сохранять позитив.
В первой половине недели, особенно в понедельник, обратите внимание на свое здоровье и соблюдайте диету. Романтическую встречу стоит запланировать на вечер вторника. Для важных служебных дел больше подойдет вечер среды или четверг.
Период со вторника по четверг благоприятен для приятных встреч, творчества и общения с родственниками. Суббота подходит для дел, связанных с укреплением здоровья и служебных отношений.
Неделя в целом благоприятна для активной деловой жизни. Праздничные дни подходят для домашних дел и решения хозяйственных вопросов. Романтическую встречу стоит запланировать на субботу.
Середина недели благоприятна для кратких поездок, делового и партнерского общения. Пятницу и выходные дни стоит посвятить домашним делам. Суббота подходит для оздоровительных процедур.
Скорпион
Вечер понедельника подходит для важных встреч и перспективных начинаний, а вторник — для косметических процедур. Шопинг стоит запланировать на среду или четверг. А для кратких поездок благоприятна первая половина субботы.
Стрелец
Середина недели благоприятна для новых начинаний, активной деловой жизни и укрепления служебных отношений. Суббота и воскресенье — для покупок и решения вопросов, связанных со здоровьем.
Козерог
Вторая половина недели в целом способствует новым начинаниям, кроме того, это благоприятное время для изменения имиджа. Романтическую встречу или шопинг стоит запланировать на субботу.
Водолей
Начало недели и суббота благоприятствуют семейному общению и встрече с родственниками. Середина недели подходит для общения с друзьями и единомышленниками, а также кратких поездок и шопинга.
Праздничные дни подходят для дальних поездок. Середина недели способствует продвижению в карьере, но не стоит опережать события. В выходные назначьте встречу с друзьями, которых давно не видели.
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