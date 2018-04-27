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США угрожают партнерству c Китаем в IT-отрасли
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США угрожают партнерству c Китаем в IT-отрасли 

Вести Экономика 39 минут назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 27 апреля — «Вести. Экономика». Правительство США может начать расследование неформального партнерства между американскими и китайскими компаниями в области искусственного интеллекта, что угрожает многолетним практикам технологических компаний.
До сих пор правительственные расследования, касающиеся национальной безопасности, ограничивались инвестиционными сделками и корпоративными поглощениями.
Возможное расширение мандата на расследование будет служить ограничительной мерой до тех пор, пока Конгресс не наложит более жесткие ограничения на китайские инвестиции.
Идею об ужесточении продвигали члены Конгресса и администрации президента США Дональда Трампа, которые опасаются насчет хищения интеллектуальной собственности.
Сторонники ужесточения считают, что искусственный интеллект, при помощи которого машины имитируют интеллектуальное поведение человека, представляет собой особую область интересов из-за возможностей технологии для военного использования.
Любые усилия по расколу отношений между китайскими и американскими технологическими компаниями — даже временно — могут иметь серьезные последствия для всей отрасли.
Крупные американские технологические компании, включая Advanced Micro Devices (AMD), Qualcomm Inc, Nvidia и IBM, которые работают в Китае часто в сотрудничестве с китайскими компаниями и учреждениями, являющимися основными клиентами.
Лучшие таланты в областях, включая искусственный интеллект и производство чипов, также свободно работают в компаниях и университетах обеих стран.
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