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Тематические ярмарки пройдут в Подмосковье на майские праздники
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Тематические ярмарки пройдут в Подмосковье на майские праздники 

360tv.ru 1 час назад
Фото: MosDay.ru
Тематические ярмарки, посвященные Дню труда и Дню Победы, пройдут в Московской области с 2 по 18 мая. Министр потребительского рынка и услуг региона Владимир Посаженников заявил, что они состоятся в Химках, Мытищах, Сергиевом Посаде, Орехово‐Зуеве, Власихе и других муниципалитетах.
В ярмарках примут участие более 200 уникальных предпринимателей, а также производители Московской области, других регионов России и стран ближнего зарубежья, представители фермерских и личных подсобных хозяйств. Покупателям будет представлена широкая ассортиментная линейка товаров. При этом ряд товаров будет реализовываться по специальным социальным ценам. Кроме того, предусмотрены скидки, пенсионером, ветеранам ВОВ, инвалидам и другим льготным категориям граждан
— Владимир Посаженников.
По словам министра, ярмарки будут сопровождаться
культурно-массовыми
праздничными мероприятиями. Так, в Мытищах покажут праздничный концерт с участием
военно-патриотических
организаций, а также организуют детский развлекательный городок. В Химках гостей ожидают театрализованные представления и выступления фольклорных коллективов, а в  Орехово-Зуеве
пройдет концерт с участием духового оркестра и выступлением городских творческих коллективов.
Во Власихе также пройдет праздничный концерт, раздадут всем желающим георгиевские ленточки и пилотки, а ветеранам ВОВ продуктовые наборы. В Сергиевом Посаде пройдет реконструкция военных действий, тематическая выставка, исполнят фронтовые песни и накормят бесплатно солдатской кашей со сладким чаем
— Владимир Посаженников.
Он добавил, что полевые кухни будут работать в большинстве муниципалитетов.
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