Тематические ярмарки пройдут в Подмосковье на майские праздники

В ярмарках примут участие более 200 уникальных предпринимателей, а также производители Московской области, других регионов России и стран ближнего зарубежья, представители фермерских и личных подсобных хозяйств. Покупателям будет представлена широкая ассортиментная линейка товаров. При этом ряд товаров будет реализовываться по специальным социальным ценам. Кроме того, предусмотрены скидки, пенсионером, ветеранам ВОВ, инвалидам и другим льготным категориям граждан

— Владимир Посаженников.

По словам министра, ярмарки будут сопровождаться

культурно-массовыми

праздничными мероприятиями. Так, в Мытищах покажут праздничный концерт с участием

военно-патриотических

организаций, а также организуют детский развлекательный городок. В Химках гостей ожидают театрализованные представления и выступления фольклорных коллективов, а в Орехово-Зуеве

пройдет концерт с участием духового оркестра и выступлением городских творческих коллективов.

Во Власихе также пройдет праздничный концерт, раздадут всем желающим георгиевские ленточки и пилотки, а ветеранам ВОВ продуктовые наборы. В Сергиевом Посаде пройдет реконструкция военных действий, тематическая выставка, исполнят фронтовые песни и накормят бесплатно солдатской кашей со сладким чаем

— Владимир Посаженников.

Он добавил, что полевые кухни будут работать в большинстве муниципалитетов.