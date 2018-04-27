Новак: Отключение электричества при аварии сократилось до 1 часа

Об этом рассказал министр энергетики Александр Новак на всероссийском совещании об итогах прохождения субъектами электроэнергетики осенне-зимнего периода. По его словам, неправильная работа устройств релейной защиты и автоматики (РЗА) стала причиной системных аварий более чем в половине случаев.

По сути, речь о коротких замыканиях, которые из-за неправильной работы РЗА запускают принцип домино, и большие территории друг за другом полностью выпадают из системы энергоснабжения. Подобная ситуация наблюдалась ранее на Дальнем Востоке. Для локализации влияния замыканий на энергосистему страны минэнерго собиралось регламентировать взаимодействие между энергетиками федеральным нормативно-правовым актом, однако он выпущен не был.

В этом осенне-зимнем периоде без электричества одновременно оставались до 78 тысяч человек. «Свою роль сыграло снижение среднесуточной температуры ниже климатической нормы в Сибирском, Уральском федеральных округах, а также неблагоприятные погодные явления в Центральном, Северо-Западном и Дальневосточном округах в январе», — сказал Александр Новак. Кроме того, было много случаев перехода температуры через ноль, из-за чего участилось образование льда на проводах. Количество плавок гололеда выросло на 5,6 процента, механически лед удаляли в полтора раза чаще. Всего из-за гололеда число аварийных отключений выросло на 87 процентов.

Новак отдельно подчеркнул, что среднее время устранения аварий при массовом нарушении электроснабжения снизилось в истекшем осенне-зимнем периоде на 36 минут, до 22 часов 35 минут, а общее число отключенных потребителей снизилось на четверть — до 657 тысяч. «Это свидетельствует о том, что мы движемся в правильном направлении — повышения надежности электроснабжения потребителей, а также о высоком уровне подготовки и оснащенности оперативного и ремонтного персонала организаций сетевого комплекса», — сказал министр. Средняя длительность отключений снизилась с 1 часа 41 минуты до часа, при том что нормативные требования по надежности электроснабжения потребителей предписывают: единичные перерывы в электроснабжении не должны превышать 24 часа, а суммарно не могут быть более 72 часов в течение года.