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Полиция потребовала от «Дождя» раскрыть местонахождение бывшего главреда
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Полиция потребовала от «Дождя» раскрыть местонахождение бывшего главреда 

Говорит Москва 1 час назад
Как пишет The Bell, в повестке требуется объяснить отъезд Романа Баданина в Соединённые Штаты и передать повестки двум сотрудникам «Дождя» — специальному корреспонденту Марии Жолобовой и продюсеру Дарье Жук. Их вызывают на допрос в качестве свидетелей по уголовному делу по статье «Клевета».
Издание уточняет, что оно было возбуждено по обращению представителей предпринимателя Ильи Трабера после выхода на телеканале фильма о нём.
По последним данным, Роман Баданин с прошлой осени учится в Стэнфордском университете.
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