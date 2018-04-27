Спецпосланник КНР призвал Запад воздержаться от односторонних шагов в Сирии 

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Запад должен воздержаться от любых односторонних шагов, которые могут привести к дальнейшей эскалации ситуации в Сирии. Об этом заявил в пятницу спецпосланник правительства КНР по сирийскому урегулированию Се Сяоянь на брифинге в китайском посольстве.
По его словам, в Китае серьезно обеспокоены обострением ситуации вокруг Сирии в связи с ракетным ударом США и их союзников по территории арабской республики. «Стороны должны воздержаться от любых дальнейших односторонних шагов», — сказал Се Сяоянь, призвав к скорейшему возобновлению диалога.
14 апреля США, Великобритания и Франция без санкции Совета Безопасности ООН нанесли массированный удар по Сирии. По данным МИД РФ, нападению подверглись научно— исследовательский центр в Дамаске, штаб республиканской гвардии, база противовоздушной обороны, несколько военных аэродромов и армейские склады. Вашингтон, Лондон и Париж заявили, что удары являются ответом на якобы имевшее место применение химического оружия в сирийском городе Дума 7 апреля.