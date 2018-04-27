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Попавшие в Россию tomahawks стали кошмаром США
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Попавшие в Россию tomahawks стали кошмаром США 

News.ru 40 минут назад
Американцев удручает «судьба» своих перехваченных в Сирии крылатых ракет, которые доставили в Москву. Технику теперь ожидает «судьба хуже смерти».
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