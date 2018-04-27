В аэропорту Владивостока таможенники изъяли у двух россиян 34 кг корейской косметики

Незадекларированные косметологические средства общим весом 34 килограмма обнаружили владивостокские таможенники у двух граждан России в аэропорту Владивостока . Товар они ввозили из Южной Кореи . Об этом сообщается на сайте ФТС Дальневосточного таможенного управления.

Два чемодана разнообразных косметологических товаров были обнаружены таможенниками при оформлении личного багажа граждан России, прибывших из Сеула . Шприц-тюбики с ампулами «Hyaron» и стеклянные бутыльки «Botulax 100» — всего 730 штук были упакованы в картонные коробки. На каждого пассажира вышло по 17 килограммов корейских косметологических товаров.

При прохождении таможенной границы пассажиры выбрали «зеленый коридор», тем самым заявив, что не имеют товаров, подлежащих декларированию. Однако ввозимые косметологические средства в данном количестве не относятся к товарам для личного пользования, поэтому подлежат декларированию в установленной форме.

В отношении граждан по факту недекларирования возбуждены дела об административном правонарушении. Товар изъят и отправлен на экспертизу.

Справка: Недекларирование либо недостоверное декларирование товаров влечет наложение административного штрафа на граждан, в размере от ½ до двукратного размера стоимости товаров, явившихся предметами административного правонарушения с их конфискацией (ст. 16.2 КоАП РФ).