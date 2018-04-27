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Вышла новая версия платформы R-Vision Incident Response Platform
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Вышла новая версия платформы R-Vision Incident Response Platform 

Anti-Malware.ru 46 минут назад
Компания R-Vision, российский разработчик решений для автоматизации управления информационной безопасностью и реагирования на инциденты, выпустила новую версию платформы R-Vision Incident Response Platform, предназначенной для создания корпоративных центров кибербезопасности (SOC).
В версии 3.6 реализованы новые возможности, которые позволяют более гибко управлять инцидентами, и расширен спектр операций, которые могут быть выполнены удаленно в автоматическом режиме, обеспечивая тем самым более быстрое и адаптивное реагирование.
«Мы продолжаем наращивать функциональность нашего продукта в сторону максимальной автоматизации выполняемых специалистами SOC операций, а также расширять спектр задач, которые можно реализовать из «единого окна» консоли R-Vision», — отметил Александр Бондаренко.
В части управления инцидентами добавлена макрокорреляция, позволяющая осуществлять поиск связанных инцидентов по определенному критерию. Появилась возможность создавать инциденты из уязвимостей и контролировать их устранение на узлах.
Одна из ключевых особенностей платформы — динамические сценарии реагирования (так называемые плейбуки), которые позволяют в автоматическом режиме реализовать алгоритм действий, заданный для конкретного типа инцидента. В новой версии сценарии реагирования дополнены новыми типами действий: запрос информации у пользователей и автоматическое принятие решения в ходе отработки сценария.
Значительная часть нового функционала R-Vision IRP 3.6 облегчает работу с активами. В частности, была усовершенствована интеграция с базами данных и реализована возможность напрямую подгружать информацию из базы данных по расписанию. Также добавлена опция удаленного подключения к проинвентаризированным узлам непосредственно из интерфейса R-Vision, функционал запуска скриптов автоматизации на активах по заданному расписанию и запуска скриптов с исполняемыми файлами.
В новой версии был усовершенствован интерфейс системы и появилась возможность выбора между светлой и темной темами интерфейса. В дизайне геокарты также произошли изменения и была добавлена опция по отображению на ней активов, хостов, инцидентов и уязвимостей.
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