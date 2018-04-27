Названы победители GenerationS 2017 — стартапы разделили 22 млн рублей

В этом году программа акселератора состояла из семи треков, посвященных финансовым технологиям, технологиям для сельского хозяйства, медицинским технологиям и другим отраслям.

Финал программы состоялся 27 апреля в Москве — отобранные экспертами стартапы представили свои проекты, а зрители могли голосовать за них через приложение.

Из семерки отобранных зрителями проектов (по одному от каждого трека) жюри выбрало трех главных победителей.

Первое место и главный приз в 8 млн рублей получила система ночного видения для автомобилей IRWAY.

Второе место с призом в 5 млн рублей заняла команда из Тюменского индустриального университета, которая разработала гидравлический пакер — оборудование для перекрытия и герметизации отдельных зон нефтяных и газовых скважин.

Третье место и 3 млн рублей жюри присудило проекту VR Concept, который разработал одноименную систему для прототипирования в виртуальной реальности. Разработка позволяет сократить время на создание макета изделия и снизить стоимость продукта, уверяют разработчики.

Также в рамках финала были названы победители специальных номинаций.

Гранты по 2 млн рублей от Фонда содействия инновациям получили IRWAY, платформа для управлениям беспилотниками с помощью анализа больших данных Geo-Information Platform и проект предпринимательницы Светланы Михайловой

В рамках номинации от венского агентства Vienna Business победила система скоринга на базе анализа больших данных FinCase, проект сможет претендовать на двухмесячную стажировку в Австрии

В номинации от «Вымпелкома» (бренд «Билайн») победил проект iTalk, создавший устройство и сервис для помощи людям с нарушениями зрения и слуха. Стартап получит возможность развивать проекты вместе с оператором, в том числе в рамках платформы VEON.