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Власти Москвы заявили, что санкции не повлияли на ситуацию с инвестициями
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Власти Москвы заявили, что санкции не повлияли на ситуацию с инвестициями 

РИА Новости 49 минут назад
Фото: РИА Новости
МЕХИКО, 27 апр — РИА Новости. Иностранные санкции не повлияли на ситуацию с инвестициями в Москву, заявил глава департамента внешнеэкономических связей и международного сотрудничества московского правительства Сергей Черемин.
"Несмотря на санкции, ситуация с инвестициями не меняется. Объем накопленных иностранных инвестиций — более 200 миллиардов долларов, и отмечается положительный тренд ежегодного увеличения", — заявил Черемин в пятницу на презентации инвестиционных возможностей Москвы в Мехико.
По его словам, основные инвестиционные партнеры Москвы — страны ЕС, а тот же Китай занимает далеко не первое место. Оценивая объем бюджета Москвы, Черемин отметил, что он превышает размер бюджета такой страны, как Украина.
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