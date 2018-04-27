Власти Москвы заявили, что санкции не повлияли на ситуацию с инвестициями 

МЕХИКО, 27 апр — РИА Новости. Иностранные санкции не повлияли на ситуацию с инвестициями в Москву, заявил глава департамента внешнеэкономических связей и международного сотрудничества московского правительства Сергей Черемин.
"Несмотря на санкции, ситуация с инвестициями не меняется. Объем накопленных иностранных инвестиций — более 200 миллиардов долларов, и отмечается положительный тренд ежегодного увеличения", — заявил Черемин в пятницу на презентации инвестиционных возможностей Москвы в Мехико.