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Новых членов и руководителя молодежной избирательной комиссии утвердили в Подмосковье
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Новых членов и руководителя молодежной избирательной комиссии утвердили в Подмосковье 

РИАМО 55 минут назад
Фото: РИАМО, Николай Корешков
На заседании Московской областной избирательной комиссии утвердили новых членов и руководителя молодежной избирательной комиссии Московской области, сообщила РИАМО в пятницу председатель Мособлизбиркома Ирина Коновалова.
«Сегодня утвердили новых 14 членов и руководителя молодежной избирательной комиссии», — сказала Коновалова.
Она отметила, что руководителем молодежной избирательной комиссии стала Дарья Косова, которая является также членом Мособлизбиркома.
Основной целью молодежной избирательной комиссии Московской области является оказание содействия избирательной комиссии региона в деятельности по повышению правовой культуры молодых и будущих избирателей, обучению организаторов выборов, организации выборов и референдумов на территории Подмосковья, формированию осознанного интереса молодых и будущих избирателей к вопросам управления государственными и местными делами посредством выборов, референдумов.
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