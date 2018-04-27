Новых членов и руководителя молодежной избирательной комиссии утвердили в Подмосковье

«Сегодня утвердили новых 14 членов и руководителя молодежной избирательной комиссии», — сказала Коновалова.

Она отметила, что руководителем молодежной избирательной комиссии стала Дарья Косова, которая является также членом Мособлизбиркома.

Основной целью молодежной избирательной комиссии Московской области является оказание содействия избирательной комиссии региона в деятельности по повышению правовой культуры молодых и будущих избирателей, обучению организаторов выборов, организации выборов и референдумов на территории Подмосковья, формированию осознанного интереса молодых и будущих избирателей к вопросам управления государственными и местными делами посредством выборов, референдумов.