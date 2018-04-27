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Безработные белорусы лишатся субсидий на коммунальные услуги
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Безработные белорусы лишатся субсидий на коммунальные услуги 

Мир24 51 минуту назад
Безработные белорусы лишатся субсидий на жилищно-коммунальные услуги и будут обязаны оплачивать их полную стоимость, передает телеканал «МИР 24». Как сообщили в Министерстве труда и соцзащиты республики, льготы отменят с начала будущего года. Речь идет только о трудоспособных гражданах. Исключение сделают лишь тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации. Таким способом власти хотят подтолкнуть жителей к поиску работы. При этом всем, кто хочет трудоустроиться, помогут специальные комиссии, которые сейчас создаются по всей стране.
«Такие комиссии, как правило, будут возглавлять руководители местных Советов депутатов, или главы администраций в районах. Сегодня проводится подготовительная работа в плане действий комиссий. Реально комиссии начнут работать, когда будет сформирована база данных незанятых в экономике. Т.е. к концу текущего года», — заявил начальник управления политики занятости Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь Олег Токун.
Сейчас государство за безработных оплачивает 20 процентов от стоимости услуг ЖКХ.
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