Названа причина крушения самолета футбольной команды «Шапекоэнсе»

Сотрудники Следственного комитета Бразилии сообщили о том, что самолет, на борту которого находились атлеты футбольной команды «Шапекоэнсе» упал из‐за недостаточного запаса топлива, что было вызвано халатностью представителей авиакомпании, передало AFP.

BAe 146 с номером рейса LMI2933 разбился на территории Колумбии в ноябре 2016 года, вылетев из Санта-Круса-де-ла-Сьерра в Медельин . 72 человека, которые совершали перелет, погибли в результате столкновения воздушного судна с горой. Нескольким пассажирам удалось выжить.

О нехватке топлива командир сообщал в диспетчерскую службу, после чего ему дали приоритет на посадку, однако, техника не успела совершить приземление. Спортсмены готовились принять участие в финальном матче кубка Южной Америки.

Вратарь клуба уцелел в катастрофе, лишившись ноги, и позже возобновил спортивные тренировки. В октябре 2017 года он женился, что освещалось в прессе.