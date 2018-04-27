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Названа причина крушения самолета футбольной команды «Шапекоэнсе»
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Названа причина крушения самолета футбольной команды «Шапекоэнсе» 

360tv.ru 54 минуты назад
Фото: 360tv.ru
Сотрудники Следственного комитета Бразилии сообщили о том, что самолет, на борту которого находились атлеты футбольной команды «Шапекоэнсе» упал из‐за недостаточного запаса топлива, что было вызвано халатностью представителей авиакомпании, передало AFP.
BAe 146 с номером рейса LMI2933 разбился на территории Колумбии в ноябре 2016 года, вылетев из Санта-Круса-де-ла-Сьерра в Медельин. 72 человека, которые совершали перелет, погибли в результате столкновения воздушного судна с горой. Нескольким пассажирам удалось выжить.
О нехватке топлива командир сообщал в диспетчерскую службу, после чего ему дали приоритет на посадку, однако, техника не успела совершить приземление. Спортсмены готовились принять участие в финальном матче кубка Южной Америки.
Вратарь клуба уцелел в катастрофе, лишившись ноги, и позже возобновил спортивные тренировки. В октябре 2017 года он женился, что освещалось в прессе.
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