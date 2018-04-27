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Девушка-весна
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Девушка-весна 

BeautyHack.ru 1 час назад
Фото: BeautyHack.ru
Что означает запах весны для тинейджера из мегаполиса в чистеньких белых кедах? И как должна выглядеть девушка, которая пахнет весной? Колумнист BeautyHack Татьяна Якимова рассуждает на эту тему.
Еду в метро. Народу немного, поезд летит. Рядом стоят два парня лет 17-18. Тинейджеры, мальчишки, уже в кедах на босу ногу и легких бомберах поверх тишоток — весна ведь. У одного бомбер цвета изумруда, у второго — оранжевый. Модные.
Что-то важное обсуждают взволнованно.
-Она ужасно строит из себя, — говорит Изумрудный Бомбер.
-Ужасно… — эхом отзывается Оранжевый.
— И главное — на ровном месте. Да?
— Ага. Ничего стоящего.
— Ну, достала, короче. Больше не подойду.
— Ну, да…
И тут Оранжевый неожиданно выпаливает
— Зато от нее так пахнет!
У Изумрудного на лице — горечь и недоумение. Как пахнет, чего там пахнет, мы же договорились, друг — ничего стоящего в ней нет!
Но друг не выдержал и сказал то, что думает на самом деле.
Я умираю от любопытства. Так и хочется закричать: «Чем, чем пахнет?». Но молчу — нехорошо влезать в чужой разговор.
Тем более что Изумрудный уже спросил, с наигранным презрением.
Весной от нее пахнет, — мечтательно отвечает Оранжевый.
Вот это да.
Моя первая мысль: откуда такой романтик в рядах современной молодежи? Они же сегодня все такие… Приземленные.
Но тут я быстро вспоминаю, что и в пору моей юности не было ни одного парня, который мог бы сказать другу, что девушка пахнет весной.
Он мог, конечно, так подумать, но, чтобы с другом поделиться?!
Нет, на подобное были способны разве что трубадуры в тринадцатом веке.
Интересно другое: что означает запах весны для тинейджера из мегаполиса в чистеньких белых кедах?
И как должна выглядеть девушка, которая пахнет весной?
Наверное, у нее длинные волосы. А может, и короткие — просто красивые. Русые, нетронутые краской.
Глаза большие. А может, раскосые.
Макияжа ноль или минимум.
Стройная (да простят меня все нестройные). Не 90-60-90 — это устаревшие понятия, точнее, модельные, а не жизненные. В жизни стройность — развернутые плечи, гибкость стана, плавные линии.
А может, немного угловатая, но все равно изящная.
И чем же она пахнет?
Это точно не нишевый парфюм.
У нас на озере сразу ясно, чем пахнет весна: молоденькой травой, водой, освободившейся от льда, влажной землей, с которой только-только сошел снег…
А вот в мегаполисе?
Может, просто чистотой? Души и помыслов, волос и кончиков ногтей?
Мне почему-то кажется, что она рано встает. Пьет теплую воду, глядя в окно. Делает легкие упражнения, готовит легкий завтрак. Легкость — ее второе имя. Все в ней легкое: движения, походка, улыбка… Она вообще часто улыбается и много двигается. Любит людей, зверей, учебу или работу.
Подруги ею восхищаются и немного завидуют.
А парни поголовно влюблены, но скрывают.
Она нежная.
А может, эта девушка просто добавляет в шампунь какое-нибудь правильное эфирное масло, например, багульника.
И на самом деле «ужасно строит из себя».
Хотя трудно в это поверить.
Зачем весне что-то строить из себя?
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