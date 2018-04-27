Девушка-весна

Что означает запах весны для тинейджера из мегаполиса в чистеньких белых кедах? И как должна выглядеть девушка, которая пахнет весной? Колумнист BeautyHack Татьяна Якимова рассуждает на эту тему.

Еду в метро. Народу немного, поезд летит. Рядом стоят два парня лет 17-18. Тинейджеры, мальчишки, уже в кедах на босу ногу и легких бомберах поверх тишоток — весна ведь. У одного бомбер цвета изумруда, у второго — оранжевый. Модные.

Что-то важное обсуждают взволнованно.

-Она ужасно строит из себя, — говорит Изумрудный Бомбер.

-Ужасно… — эхом отзывается Оранжевый.

— И главное — на ровном месте. Да?

— Ага. Ничего стоящего.

— Ну, достала, короче. Больше не подойду.

— Ну, да…

И тут Оранжевый неожиданно выпаливает

— Зато от нее так пахнет!

У Изумрудного на лице — горечь и недоумение. Как пахнет, чего там пахнет, мы же договорились, друг — ничего стоящего в ней нет!

Но друг не выдержал и сказал то, что думает на самом деле.

Я умираю от любопытства. Так и хочется закричать: «Чем, чем пахнет?». Но молчу — нехорошо влезать в чужой разговор.

Тем более что Изумрудный уже спросил, с наигранным презрением.

Весной от нее пахнет, — мечтательно отвечает Оранжевый.

Вот это да.

Моя первая мысль: откуда такой романтик в рядах современной молодежи? Они же сегодня все такие… Приземленные.

Но тут я быстро вспоминаю, что и в пору моей юности не было ни одного парня, который мог бы сказать другу, что девушка пахнет весной.

Он мог, конечно, так подумать, но, чтобы с другом поделиться?!

Нет, на подобное были способны разве что трубадуры в тринадцатом веке.

Интересно другое: что означает запах весны для тинейджера из мегаполиса в чистеньких белых кедах?

И как должна выглядеть девушка, которая пахнет весной?

Наверное, у нее длинные волосы. А может, и короткие — просто красивые. Русые, нетронутые краской.

Глаза большие. А может, раскосые.

Макияжа ноль или минимум.

Стройная (да простят меня все нестройные). Не 90-60-90 — это устаревшие понятия, точнее, модельные, а не жизненные. В жизни стройность — развернутые плечи, гибкость стана, плавные линии.

А может, немного угловатая, но все равно изящная.

И чем же она пахнет?

Это точно не нишевый парфюм.

У нас на озере сразу ясно, чем пахнет весна: молоденькой травой, водой, освободившейся от льда, влажной землей, с которой только-только сошел снег…

А вот в мегаполисе?

Может, просто чистотой? Души и помыслов, волос и кончиков ногтей?

Мне почему-то кажется, что она рано встает. Пьет теплую воду, глядя в окно. Делает легкие упражнения, готовит легкий завтрак. Легкость — ее второе имя. Все в ней легкое: движения, походка, улыбка… Она вообще часто улыбается и много двигается. Любит людей, зверей, учебу или работу.

Подруги ею восхищаются и немного завидуют.

А парни поголовно влюблены, но скрывают.

Она нежная.

А может, эта девушка просто добавляет в шампунь какое-нибудь правильное эфирное масло, например, багульника.

И на самом деле «ужасно строит из себя».

Хотя трудно в это поверить.

Зачем весне что-то строить из себя?