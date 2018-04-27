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В сети принялись показывать «путь всех неудачников»
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В сети принялись показывать «путь всех неудачников» 

Lenta.ru 1 час назад
В Twitter набирает популярность мем, схематично изображающий победителя, сталкивающего конкурента с лестницы. Пользователи принялись показывать, как порочные желания преобладают над здравым смыслом, а также пофантазировали, какие ситуации или предметы могут участвовать в противостоянии.
Пользователи используют графический рисунок для демонстрации реальных проблем или шуток над своими пристрастиями. К примеру, в одной из «жизненных» историй мозг во время экзаменационной сессии нагло отвергает необходимую к запоминанию информацию.
Часто юзеры применяют мем с борьбой за первенство для изображения вечных споров, которые на протяжении долгого времени ведутся в сети: в их рисунках пицца отвергает ананас в качестве ингредиента, а курение вейпа отправляет подальше от себя гетеросексуальность.
Администраторы официального аккаунта американского потокового сервиса Netflix восприняли мем буквально и соотнесли его со сценой из популярного фильма. В их интерпретации главный герой рождественского хита «Один дома» Кевин Маккалистер отправляет в нокаут грабителя Марва. На рисунке даже воспроизведено орудие борьбы — банка с краской.
Сеть ресторанов быстрого питания Carl's Jr. поставила на вершину человека, который отвергает предполагаемое суждение об агрессивности нового тренда. «Мы просто продаем бургеры, эти мемы становятся жутко жестокими», — кричит жертва, летящая по лестнице.
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