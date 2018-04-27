С Забивакой, подсветкой и новым табло: чем удивит обновленный самарский вокзал

Как готовят к мундиалю главные городские ворота? Как будет выглядеть новая подсветка самарского вокзала? И как железнодорожники решили проблему очередей у билетных касс? Об этом 63.ru рассказал директор самарского вокзала Георгий Волконовский.

Георгий Волконовский рассказал о подготовке вокзала к ЧМ-2018

— Георгий Анатольевич, над чем сейчас работаете?

— Ремонт на вокзале мы начали планово в ноябре 2016 года. Сначала — платформы, постепенно модернизировали их. Сейчас они соответствуют всем нормативным требованиям, не только FIFA, но и нашим внутренним требованиям. Особенно это касается доступности платформ для маломобильных групп населения.

Сейчас продолжается ремонт инженерных систем, установка охранных и видеосистем, громкой связи, визуального и голосового информирования. Помимо этого, приводим в порядок и внешний вид, устраняем эстетические недочеты.

По периметру и внутри вокзала установили камеры

— Как выглядят платформы теперь?

— Рабочие немного подправили их геометрическую форму и привели в соответствие с требованиями по эксплуатации объектов железнодорожного транспорта. Положили тактильную плитку, тактильные указатели, чтобы слабовидящие смогли спокойно выйти с платформы.

Рабочие немного «подровняли» платформы

— Что сделано в подземных переходах?

— Здесь ремонт подходит к концу. Обновили плитку на стенах, покрасили, обновили стеклянные павильоны на выходе, уложили на пол тактильную плитку, заменили навигацию, установили фото— и видеокамеры.

— Как изменилась навигация внутри самого вокзала?

— Мы обновили ее дизайн, теперь она соответствует корпоративным цветам « Российских железных дорог ». Вся информация на табличках продублирована на русском и английском языках. И подсветка.

Так выглядели старые таблички

Если вы помните, наши табло были черно-желтые. Новый дизайн такой: темно-серый фон, красные линии и белые буквы. Конечно, это обновление приурочено одновременно и к ЧМ-2018, но оно идет и в целом по ОАО «РЖД». Это дело не одного дня, в приоритете, конечно, вокзалы и объекты, которые задействуют в мировом первенстве.

Новый вид табличек соответствует цветам «РЖД»

— Информацию о прибытии поездов теперь будут размещать на новом табло?

— Да, мы поменяли табло и на входе, и внутри здания вокзала. Для сравнения: сейчас весь текст дублируется на английском языке. На старых табло были таблички или блоки красных лампочек. Сейчас вместо этого мы используем светодиоды.

На старом внутреннем табло было тяжело найти нужный поезд

Лампочкам и табличкам пришли на смену светодиоды

Входную группу тоже привели в порядок. Ее сделали более доступной для маломобильных групп населения: уложили тактильные указатели, специальные поручни для направления слабовидящих горожан. Также на входе установили новые комплексы безопасности по досмотру граждан.

Для слабовидящих граждан установили специальные перила

— Сейчас у главного входа только одна рамка металлоискателя. Не будет ли «пробок» при досмотре болельщиков?

— Рамки и интроскопы стоят не только на первом этаже. Их установили на третьем уровне, и напротив входов и выходов из-под земли. А к ЧМ, чтобы разделить поток пассажиров, специально организуют дополнительные зоны досмотра.

— Кстати, а сколько примерно пассажиров примет вокзал во время ЧМ?

— Мы рассчитываем на большой пассажиропоток: от 11 до 14 тысяч человек в сутки. Максимум, естественно, приходится на день до матча, день игры и следующие сутки после. В это число входит еще и фоновый пассажиропоток, например, отдыхающие.

Новинка вокзала — стенд с символикой Самарской области

— Как быть тем, кто захочет купить билеты на поезда во время ЧМ?

—Традиционно билеты начинают продавать за 90 дней до отправления поезда. Все это будет и во время ЧМ. Пассажиры спокойно смогут приехать и купить билет. Помимо этого, мы активно развиваем продажу через интернет. Также в ближайшее время мы запустим электронную очередь. Она уже смонтирована, терминалы можно увидеть. Идет отладка, дело за малым.

Не думаю, что будут проблемы с кассами и очередями. Помимо основных окошек, будут еще два специально для болельщиков — с Fan ID и билетами. Они получат билеты на спецпоезда к ЧМ. Над этими кассами будет табличка «Для болельщиков».

— Как украсят вокзал к ЧМ?

— На входе сейчас стоит небольшая композиция для фото. Ее установили в прошлом году. Это совместный проект РЖД и дирекции FIFA. А недели три назад разместили символ предстоящего чемпионата — волка Забиваку. Он сразу стал местом притяжения пассажиров. Все с ним хотят сфотографироваться. В разных позах, только на руки пока что не берут. Пассажирам и жителям города нравится. И нам приятно, что вокзал привлекает людей и становится центром притяжения внимания людей. Это все-таки входные ворота города, первое, что видят приезжающие граждане.

Забивака стал центром притяжения горожан

Ближе к ЧМ у нас обновят архитектурную подсветку. Ее буду включать в темное время суток. Но не так, как сейчас, будет совсем другая композиция: многоцветная, с возможностью управления и выбора красок. И это не только на время чемпионата мира. Она будет работать и после мундиаля.

— Как готовили персонал к предстоящему ЧМ?

— С сотрудниками вокзала провели огромную работу. Она и сейчас идет, и будет идти вплоть до чемпионата. Это и тренинги, и курсы для повышения стрессоустойчивости. Через них прошли и дежурные помощники начальника вокзала, замначальника вокзала, главный инженер, дежурные по залу. Это были и инструктажи, и обучения. Мы такую работу проводим постоянно, но в преддверии ЧМ немного ее перепрофилировали, подвели под те условия, в которых будем работать месяц.

Важную информацию дублируют на двух языках

Для того чтобы иностранцы испытывали дискомфорта в общении с работниками вокзала, мы приобретаем планшеты для дежурного персонала. На них установят специальные программы-переводчики. С их помощью можно напечатать нужную фразу или вопрос не только персоналу, но и гостю из-за рубежа.

Еще одно подспорье в работе с иностранцами — это волонтеры, как от города, так и от транспортной дирекции FIFA. На них будет большая нагрузка в общении с иностранцами на их родных языках. Мы предполагаем, что от 17 до 40 добровольцев будут работать на вокзале в этот месяц. Тут как с пассажиропотоком — в пиковое время их количество будет больше, в остальное время — поменьше. Но это еще не точная цифра, их может быть и больше. После прошлогоднего Кубка конфедераций я с коллегами общался, и они были благодарны добровольцам. Они оказали большую помощь сотрудникам вокзалов.

Помимо этого, система голосового оповещения будет работать на двух языках. Человек начитает текст на русском, а автодиктор повторит текст на английском.