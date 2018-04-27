Народный календарь. 28 апреля. Пудов день. Пчелиный рой и веточка рябины

Святой Пуд, живший в I веке, служил сенатором в правительстве Древнего Рима . Он являлся приверженцем Иисуса Христа и входил в число 70-ти апостолов.

Пуд переоборудовал свое жилище под храм. В период властвования императора Нерона, жестокого гонителя христиан, Пуда подвергли пыткам и убили за веру в Христа.

В народе Пудов день называли Днем пасеки. Впервые после зимы пчеловоды выносили улья на свежий воздух. Если было тепло и цвели первые цветы, пчел выпускали. Первый вылет был радостным событием, ведь пчелиная семья начинала развиваться, а значит, и давать мед.

Также ко дню Пуда начинала цвести рябина. В народе ее почитали, а потому старались бережно относиться. Невесты на свадьбу вплетали в венок цветущую ветвь рябины, как символ защиты от нечистых сил. Жители верили, что, прикусив ветку рябины и прочитав специальный заговор, можно избавиться от боли в зубах. Однако такому больному не стоило впоследствии есть рябиновых ягод, иначе боль могла вернуться.

Именины в этот день отмечают Трофим, Федор, Аристарх, Кондрат, Севастьян, Александр, Леонид, Анастасия, Василиса и Лукьян.

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