Ещё
Народный календарь. 28 апреля. Пудов день. Пчелиный рой и веточка рябины
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Народный календарь. 28 апреля. Пудов день. Пчелиный рой и веточка рябины 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Святой Пуд, живший в I веке, служил сенатором в правительстве Древнего Рима. Он являлся приверженцем Иисуса Христа и входил в число 70-ти апостолов.
Пуд переоборудовал свое жилище под храм. В период властвования императора Нерона, жестокого гонителя христиан, Пуда подвергли пыткам и убили за веру в Христа.
В народе Пудов день называли Днем пасеки. Впервые после зимы пчеловоды выносили улья на свежий воздух. Если было тепло и цвели первые цветы, пчел выпускали. Первый вылет был радостным событием, ведь пчелиная семья начинала развиваться, а значит, и давать мед.
Также ко дню Пуда начинала цвести рябина. В народе ее почитали, а потому старались бережно относиться. Невесты на свадьбу вплетали в венок цветущую ветвь рябины, как символ защиты от нечистых сил. Жители верили, что, прикусив ветку рябины и прочитав специальный заговор, можно избавиться от боли в зубах. Однако такому больному не стоило впоследствии есть рябиновых ягод, иначе боль могла вернуться.
Именины в этот день отмечают Трофим, Федор, Аристарх, Кондрат, Севастьян, Александр, Леонид, Анастасия, Василиса и Лукьян.
ПО ТЕМЕ
Народный календарь. 27 апреля. Мартын Лисогон помогает лисицу руками изловить
Народный календарь. 26 апреля. Фомаида медуницей исцелит
25 апреля. О чем парится Васька Парильщик
Вечерняя Москва: последние новости
США составили список поддерживающих их позицию стран ЗАГСы закроются в майские праздники Российские интернет-пользователи запустили бумажные самолетики в поддержку Telegram
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Неизлечимо больному» Билану вынесли вердикт29
Дерипаска согласился выполнить условие США273
Трамп раскрыл свое отношение к России98
Майские пенсии доставят по особому графику100
США обратились к России с пожеланием93
Видео
01:26
Кореи помирились
Азия В мире
00:26
ФСБ предотвратила теракты в Москве
Происшествия Ближний Восток
00:57
Что Меркель отдаст за российский газ
Экономика Статьи
00:30
Посадка Су-57 попала на видео
Армия Оружие
00:25
В Киеве избили православного активиста
Происшествия Украина
09:56
Песков ответил на вопрос о прошении Собчак
Политика Происшествия
00:30
Дамаск уходит под воду
Ближний Восток В мире
01:44
Учитель скрутил школьника во время урока
Другое Происшествия
01:36
Принц Уильям и Кейт Миддлтон дали имя новорождённому сыну
В мире Европа
00:22
Парализовавшая МКАД авария самосвала с песком попала на видео
Другое Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение