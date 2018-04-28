Завершился финальный этап конкурса по отбору претендентов в кадровый резерв

Завершился финальный этап конкурса по отбору претендентов в кадровый резервНа базе Дагестанского кадрового центра прошел финальный этап конкурса по отбору претендентов для включения в резерв управленческих кадров.

Существуют определенные уровни, которые необходимо соблюсти:

Перспективный уровень, в котором необходимо иметь возраст до 35 лет и стаж 2 года в сфере управления.

Базовый уровень, в требования входит ограничение в возрасте до 55 лет и необходимый опыт работы от 5 лет.

В процессе прохождения задач финального этапа участники продемонстрировали обширные знания и отличную ориентировку по темам.

Напомним, что более тысячи дагестанцев изъявили желание участвовать в конкурсе, но допустили к нему только более 700 претендентов. После проведения тестирования бороться за победу продолжили 382 участника. Уже после нового этапа отбора к финалу были допущены 188 кандидатов.

Окончательный список лиц, попавших в кадровый резерв, будет утвержден 4 мая.