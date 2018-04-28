Завершился финальный этап конкурса по отбору претендентов в кадровый резерв 

Завершился финальный этап конкурса по отбору претендентов в кадровый резервНа базе Дагестанского кадрового центра прошел финальный этап конкурса по отбору претендентов для включения в резерв управленческих кадров.
Также сегодня руководитель администрации Главы и Правительства республики Дагестан Владимир Иванов и первый вице-премьер Правительства РД Рамазан Алиев, вместе с руководителями ряда министерств нанесли визит в ДКЦ.
Существуют определенные уровни, которые необходимо соблюсти:
Перспективный уровень, в котором необходимо иметь возраст до 35 лет и стаж 2 года в сфере управления.
Базовый уровень, в требования входит ограничение в возрасте до 55 лет и необходимый опыт работы от 5 лет.
В процессе прохождения задач финального этапа участники продемонстрировали обширные знания и отличную ориентировку по темам.
Напомним, что более тысячи дагестанцев изъявили желание участвовать в конкурсе, но допустили к нему только более 700 претендентов. После проведения тестирования бороться за победу продолжили 382 участника. Уже после нового этапа отбора к финалу были допущены 188 кандидатов.
Окончательный список лиц, попавших в кадровый резерв, будет утвержден 4 мая.