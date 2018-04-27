Василий Зайцев и другие герои Сталинграда, которых надо знать

«Лучше умереть стоя, чем жить на коленях», — лозунг Долорес Ибарурри, сын которой скончался после ранения, полученного в сталинградской мясорубке, как нельзя точно описывает боевой настрой советских солдат перед этой судьбоносной битвой. Сталинградская битва показала всему миру героизм и беспримерное мужество советского народа. Причём не только взрослых, но и детей. Это было самое кровопролитное сражение Второй мировой войны, кардинально изменившее её ход.

Максим Пассар

Максим Пассар, как и Василий Зайцев , был снайпером. Его необычная для нашего уха фамилия переводится с нанайского как «меткий глаз».

До войны он был охотником. Сразу после нападения гитлеровцев Максим пошёл служить добровольцем, учился в снайперской школе. После её окончания оказался в 117-м стрелковом полку 23-й стрелковой дивизии 21-й армии, с 10 ноября 1942 года переименованной в 65-ю армию, 71-ю гвардейскую дивизию.

Слава о метком нанайце, у которого была редкая способность видеть в темноте как днём, сразу разнеслась по полку, а позже и вовсе перешла за линию фронта. К октябрю 1942 года «меткий глаз». был признан лучшим снайпером Сталинградского фронта, также он был восьмым в табели лучших снайперов Красной Армии.

К моменту гибели Максима Пассара, на его счету было 234 убитых фашиста. Немцы боялись меткого нанайца, называя его «дьяволом из гнезда чертей»., они даже выпускали специальные, предназначенные лично Пассару, листовки с предложением сдаться.

Погиб Максим Пассар 22 января 1943 года, перед смертью успев «положить» двух снайперов. Снайпер был дважды награжден орденом Красной Звезды, но своего Героя он получил уже посмертно, став Героем России в 2010 году.

Сержант Яков Павлов стал единственным, кто получил за оборону дома звание Героя Советского Союза.

Вечером 27 сентября 1942 года он получил боевое задание командира роты лейтенанта Наумова разведать обстановку в 4-этажном здании в центре города, которое имело важное тактическое положение. Этот дом вошёл в историю Сталинградской битвы как «Дом Павлова».

С тремя бойцами — Черноголовым, Глущенко и Александровым Якову удалось выбить немцев из здания и захватить его. Вскоре группа получила подкрепление, боепитание и телефонную линию. Фашисты непрерывно атаковали здание, пытались разбить его артиллерией и авиабомбами. Умело маневрируя силами небольшого «гарнизона», Павлов избегал больших потерь и в течение 58 дней и ночей оборонял дом, не позволяя врагу пробиться к Волге.

Долгое время считалось, что дом Павлова отстояли 24 героя девяти национальностей. 25-го — калмыка Горю Бадмаевича Хохолова — «забыли», он был вычеркнут из списка после депортации калмыков. Только после войны и депортации он получил свои боевые награды. Его имя как одного из защитников Дома Павлова было восстановлено только 62 года спустя.

Люся Радыно

В Сталинградской битве проявляли беспримерное мужество не только взрослые, но и дети. Одной из героинь Сталинграда стала 12-летняя девочка Люся Радыно. Она оказалась в Сталинграде после эвакуации из Ленинграда . Однажды в детприёмник, где была девочка, пришёл офицер и сказал, что проводится набор юных разведчиков для добывания ценной информации за линией фронта. Люся сразу же вызвалась помочь.

В первый же выход в тыл врага Люсю задержали немцы. Им она сказала, что идёт на поля, где с другими детьми выращивает овощи, чтобы не умереть с голода. Ей поверили, но всё равно отправили на кухню чистить картошку. Люся смекнула, что сможет узнать количество немецких солдат, просто подсчитав количество почищенной картошки. В итоге, информацию Люся добыла. Кроме того, ей удалось бежать.

За линию фронта Люся ходила семь раз, ни разу не допустив ни одной ошибки. Командование наградило Люсю медалями «За отвагу» и «За оборону Сталинграда».

После войны девочка вернулась в Ленинград, закончила институт, создала семью, много лет работала в школе, учила детей младших классов Гродненской школы №17. Ученики знали её как Людмилу Владимировну Бесчастнову.

Василий Зайцев

Легендарный снайпер Великой Отечественной войны Василий Зайцев во время Сталинградской битвы за полтора месяца, уничтожил более двухсот германских солдат и офицеров, включая 11 снайперов.

С самых первых встреч с противником Зайцев проявил себя как незаурядный стрелок. С помощью простой «трёхлинейки» он умело ликвидировал солдата противника. На войне ему очень пригодились мудрые охотничьи советы деда. Позже Василий скажет, что одно из главных качеств снайпера — умение маскироваться и быть незаметным. Данное качество необходимо любому хорошему охотнику.

Всего месяц спустя за проявленное боевое усердие Василий Зайцев получил медаль «За отвагу», и в придачу к ней — снайперскую винтовку! К этому моменту меткий охотник уже вывел из строя 32 солдата противника.

Василий, словно в шахматной партии, переигрывал своих противников. Например, он делал реалистичную куклу-снайпера, а сам маскировался неподалёку. Как только противник обнаруживал себя выстрелом, Василий начинал терпеливо ожидать его появления из укрытия. И время не имело для него значения.

Зайцев не только сам метко стрелял, но и командовал снайперской группой. Он накопил немалый дидактический материал, позволивший позже написать два учебника для снайперов. За проявленное военное мастерство и доблесть командиру снайперской группы присвоили звание Героя Советского Союза, вручили орден Ленина и медаль «Золотая Звезда». После ранения, когда он чуть не потерял зрение, Зайцев снова вернулся на фронт и встретил Победу в звании капитана.

Рубен Ибаррури

Все мы знаем лозунг «No pasaran!», который переводится как «они не пройдут!». Его декларировала 18 июля 1936 года испанская коммунистка Долорес Ибаррури Гомес. Ей также принадлежит знаменитый лозунг «Лучше умереть стоя, чем жить на коленях». В 1939 году она была вынуждена эмигрировать в СССР. Её единственный сын, Рубен, оказался в СССР ещё раньше, в 1935 году, когда Долорес была арестована, его приютила у себя семья Лепешинских.

С первых дней войны Рубен вступил в Красную Армию. За героизм, проявленный в бою за мост у реки Березина под городом Борисовом, он был награжден орденом Красного Знамени.

Во время Сталинградской битвы, летом 1942 года, лейтенант Ибаррури командовал пулемётной ротой. 23 августа рота лейтенанта Ибаррури вместе со стрелковым батальоном должны были сдержать наступление немецкой танковой группировки у железнодорожной станции Котлубань.

После гибели комбата Рубен Ибаррури взял командование на себя и поднял батальон в контратаку, которая оказалась успешной — враг был отброшен. Однако сам лейтенант Ибарурри был в этом бою ранен. Его отправили в левобережный госпиталь в Ленинск , где герой скончался 4 сентября 1942 года. Похоронен герой был в Ленинске, но позже его перезахоронили на Аллее Героев в центре Волгограда

Звание Героя ему присвоили в 1956 году. Долорес Ибаррури не раз приезжала на могилу сына в Волгоград.