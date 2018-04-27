Завершена экспертиза первого участка дороги Москва — Казань

Об этом рассказал первый заместитель генерального директора РЖД Александр Мишарин на круглом столе «Высокоскоростные железные дороги как драйвер социально-экономического развития регионов РФ ». Теперь, как ожидается, правительство должно принять решение о выделении средств.

Технологический срок строительства ВСМ до Казани — 4,5 года. Проект участка от Москвы до Железнодорожной передан в Главэкспертизу, как и участка от нижегородского аэропорта Стригино до самого города. Завершается подготовка проектной документации и идет планировка территории по участку от Нижнего Новгорода до Казани.

Технология движения высокоскоростных поездов будет отрабатываться на 70-километровой линии

По словам Мишарина, по всем участкам уже зарезервированы земли регионами, и сейчас можно приступать к процедуре их изъятия федеральными властями (Росжелдором) и региональными властями. Стройка начнется в первую очередь там, где будет быстрее выделена земля, полушутя отметил Мишарин.

Стройка ВСМ от Москвы до Казани будет идти этапами. Регионы готовы участвовать в проекте и своими средствами, если это будет концессия. От грандиозной стройки и новой магистрали они ожидают роста ВРП и налоговых поступлений.

Сейчас четверть экономики страны приходится на Москву и Петербург , важно формировать новые точки роста с помощью инфраструктурных проектов, отметил президент Центра экономики инфраструктуры Владимир Косой. Кроме того, 1,5-часовая доступность от крупных городов многое изменит в населенных пунктах, через которые пройдет ВСМ. По расчетам экспертов, рост поступлений налогов сделает возможным даже субсидирование перевозок по ВСМ. Этот вид транспорта должен стать межрегиональным метро, доступным для всех, считает Мишарин.

Мультипликативный эффект проекта составит 3,7 рубля на один вложенный рубль, рассчитывают эксперты. Предусматривается прокладка четырех тысяч километров железнодорожных путей и реконструкцию семи тысяч километров путей. Доступ к скоростным магистралям, где поезда будут развивать скорость в 400 километров в час, получат 40 миллионов человек. Каждая из остановок станет пересадочным узлом на другие виды транспорта.