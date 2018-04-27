Ещё
Завершена экспертиза первого участка дороги Москва — Казань
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Завершена экспертиза первого участка дороги Москва — Казань 

Российская Газета 1 час назад
Об этом рассказал первый заместитель генерального директора РЖД Александр Мишарин на круглом столе «Высокоскоростные железные дороги как драйвер социально-экономического развития регионов РФ». Теперь, как ожидается, правительство должно принять решение о выделении средств.
Технологический срок строительства ВСМ до Казани — 4,5 года. Проект участка от Москвы до Железнодорожной передан в Главэкспертизу, как и участка от нижегородского аэропорта Стригино до самого города. Завершается подготовка проектной документации и идет планировка территории по участку от Нижнего Новгорода до Казани.
Технология движения высокоскоростных поездов будет отрабатываться на 70-километровой линии
По словам Мишарина, по всем участкам уже зарезервированы земли регионами, и сейчас можно приступать к процедуре их изъятия федеральными властями (Росжелдором) и региональными властями. Стройка начнется в первую очередь там, где будет быстрее выделена земля, полушутя отметил Мишарин.
Стройка ВСМ от Москвы до Казани будет идти этапами. Регионы готовы участвовать в проекте и своими средствами, если это будет концессия. От грандиозной стройки и новой магистрали они ожидают роста ВРП и налоговых поступлений.
Сейчас четверть экономики страны приходится на Москву и Петербург, важно формировать новые точки роста с помощью инфраструктурных проектов, отметил президент Центра экономики инфраструктуры Владимир Косой. Кроме того, 1,5-часовая доступность от крупных городов многое изменит в населенных пунктах, через которые пройдет ВСМ. По расчетам экспертов, рост поступлений налогов сделает возможным даже субсидирование перевозок по ВСМ. Этот вид транспорта должен стать межрегиональным метро, доступным для всех, считает Мишарин.
Мультипликативный эффект проекта составит 3,7 рубля на один вложенный рубль, рассчитывают эксперты. Предусматривается прокладка четырех тысяч километров железнодорожных путей и реконструкцию семи тысяч километров путей. Доступ к скоростным магистралям, где поезда будут развивать скорость в 400 километров в час, получат 40 миллионов человек. Каждая из остановок станет пересадочным узлом на другие виды транспорта.
Свой проект ВСМ разработала Челябинская область. Отрезок Челябинск — Екатеринбург может стать одним из участков ВСМ «Евразия». Регион ждет финансовой поддержки федерального бюджета.
Российская Газета: последние новости
Оправданных граждан запретят повторно преследовать Новак: Отключение электричества при аварии сократилось до 1 часа Одесситы снова придут к Дому Профсоюзов 2 мая
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Неизлечимо больному» Билану вынесли вердикт29
Дерипаска согласился выполнить условие США273
Трамп раскрыл свое отношение к России98
Майские пенсии доставят по особому графику100
США обратились к России с пожеланием93
Видео
01:26
Кореи помирились
Азия В мире
00:26
ФСБ предотвратила теракты в Москве
Происшествия Ближний Восток
00:57
Что Меркель отдаст за российский газ
Экономика Статьи
00:30
Посадка Су-57 попала на видео
Армия Оружие
00:25
В Киеве избили православного активиста
Происшествия Украина
09:56
Песков ответил на вопрос о прошении Собчак
Политика Происшествия
00:30
Дамаск уходит под воду
Ближний Восток В мире
01:44
Учитель скрутил школьника во время урока
Другое Происшествия
01:36
Принц Уильям и Кейт Миддлтон дали имя новорождённому сыну
В мире Европа
00:22
Парализовавшая МКАД авария самосвала с песком попала на видео
Другое Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение