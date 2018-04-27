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Минимальный размер оплаты труда в Башкортостане составит 12 838 рублей
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Минимальный размер оплаты труда в Башкортостане составит 12 838 рублей 

Башкирское спутниковое телевидение 1 час назад
Фото: Башкирское спутниковое телевидение
Такова сумма с учетом уральского коэффициента. Это повышение коснется 33 тысяч жителей республики, занятых полный рабочий день. О приравнивании МРОТ к прожиточному минимуму говорили на встрече Рустэм Хамитов и профсоюзные лидеры республики. В частности, работники государственных и муниципальных учреждений будут получать заработную плату на 4% больше благодаря выделенному федеральному траншу в размере 8,5 млрд рублей.
Значительные средства, как и прежде, будут уходить на льготы и пособия нуждающимся семьям. Так, свыше полутора тысяч родительских пар уже получили возможность оформить единовременную выплату за первенца в размере 300 тысяч рублей.
Рустэм Хамитов: «Мы думаем, что до конца 2019 года нам понадобится порядка 1,5 млрд рублей. Это значит, что более 5 тысяч молодых семей получат такую поддержку. Это нас, безусловно, радует. Сейчас мы думаем, как расширять этот вариант оказания поддержки молодым семьям. Ряд новаций будет принят в ближайшее время».
Глава республики обратил внимание на проблему задержек и невыплаты заработных плат работникам предприятий. Одна из самых громких историй произошла на Уфимском фанерном комбинате, входящем в группу «Башлеспром». Свыше 950 работников в течение пяти месяцев не получали свою заработную плату. Сумма долга составила почти 50 миллионов рублей. Накануне в ходе расследования уголовного дела был задержан директор фанерного комбината. Рустэм Хамитов призвал профсоюзные организации стоять за интересы простых работников, а не прикрывать нерадивых руководителей.
Рустэм Хамитов: «Это что за подход? Человек как раб на этих предприятиях, а раба хотя бы кормили. А здесь вообще ничего не дают. Работают семьи с детьми. Как их учить? И где профсоюзные организации? Вышли они хоть раз и написали что-то в мой адрес с этих позиций? Нет. Такие профсоюзы нам не нужны. Нам нужны профсоюзы, которые защищают интересы человека».
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