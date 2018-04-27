Во Власихе не утвердили единый план готовности жилых домов к отопительному сезону

Подмосковная Госжилинспекция выяснила в ходе проверки, что в городском округе Власиха отсутствовал утвержденный главой администрации единый план-график готовности жилищного фонда к эксплуатации в отопительный период 2017-2018 годов, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Вадим Соков. «Каждая УК во Власихе утверждала свой план, а муниципалитет не утвердил единый документ, и не проверил его исполнение. Мы предписали впредь не повторять это нарушение, и к 30 апреля предоставить доказательства утверждения сводного плана подготовки многоквартирных домов городского округа к отопительному периоду 2018-2019 годов», — пояснил руководитель Госжилинспекции Московской области

По итогам плановой проверки соблюдения жилищного законодательства администрацией городского округа Власиха Госжилинспекция Московской области выдала 9 предписаний об устранении 11 нарушений.

В сообщении говорится, что в ходе проверки было установлено, что на территории Власихи не проводились мероприятия по муниципальному жилищному контролю, и даже не утвердили перечень должностных лиц, которые должны его осуществлять.

«Администрация городского округа должна устранить это нарушение к 10 сентября, а до марта следующего года — реализовать план проведения плановых проверок соблюдения жилищного законодательства в отношении нанимателей жилых помещений муниципального фонда», — говорится в материале.

Кроме того, инспекторы выявили нарушение срока принятия решения о постановке нуждающихся в муниципальном жилье граждан. Законодательство дает на это не более 30 рабочих дней со дня представления документов. А одно из постановлений администрации Власихи приняли почти через 2 месяца после поступления заявления.

Также муниципалитет не обеспечивал оснащение муниципальных квартир индивидуальными приборами учета коммунальных ресурсов. Не были оценены критерии очередности проведения капитального ремонта двух домов: №9 в Школьном микрорайоне и №25 на Заозерной улице.