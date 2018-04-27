1 мая в центре Вологды ограничат движение транспорта

Центр города на Первомай будет частично перекрыт для проезда автомобилей и общественного транспорта. Это связано с прохождением по улицам Вологды колонны демонстрантов. Разные отрезки дорог будут поэтапно перекрыты с 8.00 до 15.00.

Традиционно сотрудники ГИБДД не пропустят автомобилистов на ул. Марии Ульяновой (от Герцена до Чехова), Пушкинскую (от Герцена до Марии Ульяновой ), Чехова (от Предтеченской до Мира). Движение здесь будет запрещено с 8 до 11.30.

С 8.00 до 15.00 будет перекрыт Советский проспект на участке от Марии Ульяновой до Предтеченской, улица Марии Ульяновой на отрезке от Козленской до площади Возрождения, улица Лермонтова от Ленина до Предтеченской, а также площадь Возрождения — это участок площади Революции возле Администрации города.

С 10.50 до 11.30 перекроют также улицу Мира на отрезке от Чехова до Орлова, улицу Сергея Орлова на участке от Мира до Лермонтова), улицу Лермонтова — от Орлова до площади Возрождения.

Также на время праздничного шествия и массового мероприятия изменятся маршруты общественного транспорта. Автобусы № 1 и № 21 проедут по Предтеченской, Зосимовской Ленина, Лермонтова и Мира с остановками «Драмтеатр», «ВоГУ», «Проспект Победы». Маршрут № 17 пройдет по Ленина, Лермонтова и Мира с остановкой «Проспект Победы» в обоих направлениях. Автобусы № 19 и № 43 проследуют по мосту 800-летия, Зосимовской, Ленина и Мира, после чего выйдут на свой маршрут с остановками «ВоГУ» и «Проспект Победы». Маршрут № 32 при движении в направлении Возрождения проедет по улице Мира с остановкой «Проспект Победы».

Автобусы № 36, № 27 и № 35 в обоих направлениях проедут по Мира и высадят пассажиров на остановках «Проспект Победы» и «Пушкинская». А пассажиры автобуса № 49 после съезда с моста 800-летия проедут по Предтеченской до Герцена.

Как сообщили в городском отделе транспорта, изменения в автобусных маршрутах будут действовать только с 8.00 до 15.30 1 мая. Автобусы, которые в промежутке с 10.50 до 11.30 проедут по Мира, Орлова и Лермонтова, остановятся и пропустят пешую колонну демонстрантов.

Напомним, 1 мая в областной столице по традиции состоится первомайская демонстрация в честь праздника Весны и Труда. В 11.30 колонна прибудет на площадь Революции, где состоится публичное собрание, а затем в 12.00 начнется праздничный гала-концерт «Труд и искусство». Это финальное мероприятие конкурса — фестиваля среди предприятий и организаций города. Параллельно, также с 12.00, на площади будут проходить спортивные соревнования по гиревому спорту и армреслингу. Запланированы и состязания в игре «Дженга», в которых примут участие команды различных учреждений города.