Возрастной хулиган Спадафора подерётся на турнире по бою с голыми кулаками

Давно уже бывший чемпион мира в лёгком весе (до 61,2 кг) Пол Спадафора (49-1-1, 19 КО), который не боксирует уже почти четыре года, вполне может войти в историю ещё раз, причём более звучно, чем с завоеванием в 1999 году пояса IBF.

Как пишет Fightnews, похоже на то, что скандальный боец подписался выступить в шоу по кулачному бою без перчаток — «первому полностью легальному, по правилам и санкционированному в США с 1889 года».

Драка (одна из дюжины) состоится 2 июня на арене Cheyenne Ice & Events Center в столице одного из «горных штатов» США Вайоминга Шайенне.

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42-летний Спадафора будет не единственным боксёром, которые выступят в этом шоу: также подерётся 44-летний супертяжеловес Бобби Ганн (21-7-1, 18 КО) и «проспект» из того же веса Сэм Шьюмейкер (3-0, 0 КО).

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