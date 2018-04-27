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Возрастной хулиган Спадафора подерётся на турнире по бою с голыми кулаками
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Возрастной хулиган Спадафора подерётся на турнире по бою с голыми кулаками 

Vringe.com 1 час назад
Фото: Vringe.com
Давно уже бывший чемпион мира в лёгком весе (до 61,2 кг) Пол Спадафора (49-1-1, 19 КО), который не боксирует уже почти четыре года, вполне может войти в историю ещё раз, причём более звучно, чем с завоеванием в 1999 году пояса IBF.
Как пишет Fightnews, похоже на то, что скандальный боец подписался выступить в шоу по кулачному бою без перчаток — «первому полностью легальному, по правилам и санкционированному в США с 1889 года».
Драка (одна из дюжины) состоится 2 июня на арене Cheyenne Ice & Events Center в столице одного из «горных штатов» США Вайоминга Шайенне.
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42-летний Спадафора будет не единственным боксёром, которые выступят в этом шоу: также подерётся 44-летний супертяжеловес Бобби Ганн (21-7-1, 18 КО) и «проспект» из того же веса Сэм Шьюмейкер (3-0, 0 КО).
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