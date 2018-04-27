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Единороссы продлили срок приема документов на праймериз
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Единороссы продлили срок приема документов на праймериз 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Президиум Генсовета «Единой России» принял решение о продлении на неделю — до 15 мая — срока подачи документов для выдвижения участников предварительного голосования, сообщает пресс-служба партии.
В 2018 году в стране пройдет 77 кампаний в 49 субъектах РФ. В 21 регионе состоятся выборы высших должностных лиц, в 16 — кампании по избранию депутатов региональных парламентов.
Всего будет замещено 26 700 мандатов. Также пройдут досрочные выборы пяти депутатов Государственной Думы по одномандатным округам. Праймериз пройдут 3 июня.
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