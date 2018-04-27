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Глава Тульской облдумы предложил способ оптимизации трат при закупках по гособоронзаказу
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Глава Тульской облдумы предложил способ оптимизации трат при закупках по гособоронзаказу 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Председатель Тульской областной думы Сергей Харитонов предложил разрешить оборонным предприятиям проводить оптовые закупки товаров, необходимых для выполнения гособоронзаказа, что в итоге снизит себестоимость продукции. С этой инициативой он выступил в пятницу во время встречи президента РФ Владимира Путина с членами Совета законодателей в Санкт-Петербурге.
"Исполнители гособоронзаказа не могут осуществлять оптовые закупки сразу по нескольким государственным контрактам, это приводит к увеличению себестоимости продукции. К примеру, покупку типовой продукции предприятия должны проводить по отдельным счетам по розничным ценам. Снизить стоимость закупки до оптового уровня возможно, если заключить один договор на общую поставку, заплатив с одного счета. Экономия налицо, но по закону о государственном оборонном заказе этого сделать нельзя, поэтому предприятия делают розничные закупки, что приводит к удорожанию продукции", — сказал Харитонов.
Дополнительные расходы у оборонных компаний, по мнению спикера Тульской областной думы, возникают и при оформлении банковских документов. «Для каждого государственного контракта нужно открыть отдельный расчетный счет. Значит, надо собрать дорогостоящий пакет документов, и такой счет требуется далеко не один. Это приводит к необоснованному увеличению расходов на банковское обслуживание», — отметил Харитонов.
По его мнению, чтобы изменить ситуацию, необходимо подготовить единый комплект подзаконных нормативных актов и методические рекомендации, которые четко определили бы порядок работы всех участников выполнения гособоронзаказа.
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