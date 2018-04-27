Глава Тульской облдумы предложил способ оптимизации трат при закупках по гособоронзаказу

"Исполнители гособоронзаказа не могут осуществлять оптовые закупки сразу по нескольким государственным контрактам, это приводит к увеличению себестоимости продукции. К примеру, покупку типовой продукции предприятия должны проводить по отдельным счетам по розничным ценам. Снизить стоимость закупки до оптового уровня возможно, если заключить один договор на общую поставку, заплатив с одного счета. Экономия налицо, но по закону о государственном оборонном заказе этого сделать нельзя, поэтому предприятия делают розничные закупки, что приводит к удорожанию продукции", — сказал Харитонов.

Дополнительные расходы у оборонных компаний, по мнению спикера Тульской областной думы, возникают и при оформлении банковских документов. «Для каждого государственного контракта нужно открыть отдельный расчетный счет. Значит, надо собрать дорогостоящий пакет документов, и такой счет требуется далеко не один. Это приводит к необоснованному увеличению расходов на банковское обслуживание», — отметил Харитонов.

По его мнению, чтобы изменить ситуацию, необходимо подготовить единый комплект подзаконных нормативных актов и методические рекомендации, которые четко определили бы порядок работы всех участников выполнения гособоронзаказа.