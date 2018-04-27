Под Петербургом местные школьники установили памятник Телеграму

Под Санкт-Петербургом школьники установили памятник Telegram на деньги местного депутата, сообщает ivbg.ru.

Возле здания администрации Старопольского сельского поселения Сланцевского района Ленинградской области местные школьники поставили фанерную фигурку — синий самолет — логотип Telegram.

Под фигуркой разместили надпись «Digital resistance. За каждую неделю победы Телеграма над Роскомнадзором — по звезде». Две звезды уже наклеили на крыло самолета.

Пикантность ситуации в том, что деньги школьники взяли у депутата областного ЗакСа. При этом подростки попросили средства на приобретении компьютера для обучения. Но вместо электроники потратили выделенные депутатом личные средства на памятник мессенджеру Павла Дурова

Кстати, главы сельского поселения Виталия Овлаховского ничего плохого в памятнике не видит. По его словам, он понимает, как важна для молодежи идея свободы интернета.