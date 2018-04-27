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В Выборге идет весеннее обновление скверов, парков и цветников
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В Выборге идет весеннее обновление скверов, парков и цветников 

Ivyborg.ru 1 час назад
Традиционно в весенне-осенний период в Выборге обновляются скверы, парки, цветники. Всего в этом году оформят 64 клумбы, высадят порядка 70 000 цветов и около 2000 разных кустарников.
Так, в ближайшее время начнутся работы по высадке деревьев и цветов. Вдоль проспекта Ленина (от пр. Ленина, 30-32 до бульвара Кутузова) появятся саженцы тополя Ленинградского. В парке Ленина будет высажена липа мелколистная. Набережную Салакка-Лахти украсят ива ломкая шаровидной формы и разные виды боярышника. Всего будет высажено порядка 30 крупномерных деревьев и кустарников.
Выбор в пользу крупномерных растений не случаен, поскольку ранее неоднократно фиксировались случаи вандализма или краж — жители города выкапывали маленькие саженцы или попросту ломали их.
Также планируется восстановление зеленого газона на Ленинградском проспекте (от ул. Выборгской до пр. Ленина).
Скоро так же начнется работа на городских клумбах — высадка рассады цветов. Первая посадка запланирована к 9 мая. Рассаду виолы высадят на цветниках на площади Выборгских полков, у мемориалов «4 км Ленинградского шоссе» и на Южном кладбище. Вторая посадка, время которой будет зависеть от погодных условий, запланирована на конец мая. Традиционно городские территории украсят петуньи, бархатцы, бегонии, георгины и прочее.
Редакция ivbg.ru напоминает своим читателям, что весной 2017 года в рамках акции «Всероссийский день посадки деревьев» в Выборгском районе было высажено более 40 000 молодых саженцев.
В ноябре в городском парке около библиотеки А. Аалто состоялась акция по посадке деревьев, приуроченная к 30-летию сотрудничества между Выборгом и Лаппеенрантой.
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