Глеб Никитин: «Нижегородские биочипы для диагностики рака будут использовать в онкоцентрах Беларуси»

По словам Глеба Никитина впервые подписан план сотрудничества Нижегородской области с Республикой Беларусь на три года — с 2018 по 2020 г. «Сейчас мы перешли на трехлетнее планирование, на сегодняшнем заседании утвердили план мероприятий на 3 года, раньше мы планировали только на год. Это позволит включать в программу работы долгосрочные проекты и далее увеличивать объемы товарооборота. Очень важно делать акцент на качественных инновационных проектах, которые позволят нам совместно выходить на глобальные рынки и развивать сотрудничество по внедрению новых продуктов», — сказал он.

Как отметил Глеб Никитин, белорусских партнеров уже заинтересовала инновационная продукция нижегородских предприятий. В частности тест-система для экспресс-диагностики рака НПП «Биочип» (резидент технопарка «Анкудиновка»). «В трехлетний план мероприятий попало внедрение продукции нашей компании „Биочип“ в Беларуси в части экспресс-тестирования онкологических заболеваний, которое может быть осуществлено за сутки. Это продукт, который в принципе не имеет аналогов в мире и может быть внедрен достаточно быстро в Республике Беларусь», — добавил Никитин.

Согласно трехлетнему плану сотрудничества, нижегородские предприятия также планируют увеличить поставки продукции автомобилестроения, например, грузовых автомобилей и автобусов, радиоэлектроники и других изделий.

«Мы строим первую атомную станцию в Беларуси и генпроектировщиком является нижегородское предприятие НИАЭП. Я прогнозирую, что 2018 год, и 2019, и 2020 годы будут очень удачными — мы должны превысить планку в 1 млрд долларов товарооборота, потому что мы вступили в завершающую фазу строительно-монтажных и пуско-наладочных работ на станции, в следующем году мы должны уже запустить первый блок», — рассказал заместитель премьер-министра Республики Беларусь Владимир Семашко

Владимир Семашко высоко оценил промышленный и научный потенциал Нижегородской области. «Я впечатлен теми результатами и в промышленном производстве, и в науке Нижегородской области. Например, сегодня мы были в Нижегородском государственном университете и уже за первые 1,5 часа визита наметили как минимум два серьезных направления будущей совместной работы, в частности аддитивные технологии. На мой взгляд, это могут быть прорывные проекты, которые будут финансироваться из бюджета Союзного государства», — добавил он.

Ранее сообщалось, что глава региона Глеб Никитин в конце 2017 года заявил, что доходы нижегородских предприятий от экспорта необходимо увеличить с 3 до 5 млрд долларов. Он отметил, что в 2018 году в регионе начнет работу ряд новых мер господдержки малого и среднего бизнеса, что позволит предприятиям увеличить выпуск продукции, конкурентоспособной на зарубежном рынке. Среди них — региональные специнвестконтракты, создание индустриальных парков, промышленных кластеров и другие.