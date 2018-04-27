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Время работы автобусов четырех маршрутов до ТЦ «МЕГА» изменится с 28 апреля по 2 мая, а также 8-9 мая
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Время работы автобусов четырех маршрутов до ТЦ «МЕГА» изменится с 28 апреля по 2 мая, а также 8-9 мая 

Агентство «Москва» 1 час назад
Время работы автобусов №959, 961, 962 и 964к изменится с 28 апреля по 2 мая 2018 г., а также 8-9 мая, сообщили в пресс-службе ГУП «Мосгортранс».
«С 28 апреля по 2 мая, а также 8 и 9 мая 2018 г. в соответствии с режимом работы ТЦ «МЕГА» в праздничные дни изменяется время работы маршрутов автобуса: №959 «4-й мкр-н Митино — ТЦ „МЕГА Химки“; №961 „Метро „Ясенево“ — ТЦ „МЕГА Теплый Стан“; №962 „Метро „Бульвар Дмитрия Донского“ — ТЦ „МЕГА Теплый Стан“; №964к „Метро „Теплый Стан“ — ТЦ „МЕГА Теплый Стан“, — говорится в сообщении.
Уточняется, что с 28 апреля по 1 мая, а также 8 мая последние автобусы от ТЦ „МЕГА Химки“ и „МЕГА Теплый Стан“ будут отправляться в 0:30. 2 и 9 мая последние автобусы от ТЦ „МЕГА Теплый Стан“ отправятся в 23:20, от ТЦ „МЕГА Химки“ — в 23:30.
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