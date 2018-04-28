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Глава МИД Турции жестко отреагировал на слова Помпео о покупке Анкарой С-400
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Глава МИД Турции жестко отреагировал на слова Помпео о покупке Анкарой С-400 

ТВ Центр 1 час назад
Фото: ТВ Центр
В пятницу глава МИД Турции жёстко отреагировал на провокационное заявление госсекретаря США Майка Помпео. Вашингтон выразил обеспокоенность из-за желания Анкары приобрести российские зенитные комплексы С-400, информирует "ТВ Центр".
Встреча дипломатов проходила на полях саммита НАТО в Брюсселе. Перед началом заседания новый глава Госдепа заставил своего турецкого коллегу долго ждать в коридоре. Затем в ходе встречи Помпео открыто призвал Анкару пересмотреть сделку с Россией.
Ранее Вашингтон пригрозил, что это соглашение негативно скажется на поставках Турции истребителей F-35. Чавушоглу ответил, что «Анкара не приемлет язык санкций по вопросам поставок С-400».
"С Турцией так разговаривать нельзя", — подчеркнул он.
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