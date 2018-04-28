Глава МИД Турции жестко отреагировал на слова Помпео о покупке Анкарой С-400

Встреча дипломатов проходила на полях саммита НАТО Брюсселе . Перед началом заседания новый глава Госдепа заставил своего турецкого коллегу долго ждать в коридоре. Затем в ходе встречи Помпео открыто призвал Анкару пересмотреть сделку с Россией

Ранее Вашингтон пригрозил, что это соглашение негативно скажется на поставках Турции истребителей F-35. Чавушоглу ответил, что «Анкара не приемлет язык санкций по вопросам поставок С-400».

"С Турцией так разговаривать нельзя", — подчеркнул он.