На путепроводе через Демократическую уложили первый слой асфальта

Самаре на путепроводе через улицу Демократическую начали укладывать первый слой асфальта. Когда закончатся эти работы и будет сдан весь объект, узнали наши корреспонденты.

Первый слой — основа будущего покрытия. На путепроводе уложат 1348 квадратных метров асфальта. В два слоя.

Гарантия на покрытие 5 лет. На все бетонные конструкции — 25. За всеми работами ведется строгий контроль

Путепровод через улицу Демократическую практически обрёл свои финальные очертания. Кроме укладки асфальта осталось доделать два съезда. Один с улицы Демократической на Солнечную, другой — с Демократической в направлении Ново-Садовой. Общая протяженность объекта — 2 километра 900 метров.

Укладку асфальта на путепроводе завершат 3 мая. А уже весь объект, вместе с разметкой, съездами и ограждениями будет сдан позже. Удобства развязки самарские водители смогут оценить уже 20 мая.