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На путепроводе через Демократическую уложили первый слой асфальта
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На путепроводе через Демократическую уложили первый слой асфальта 

ТРК Губерния 1 час назад
В Самаре на путепроводе через улицу Демократическую начали укладывать первый слой асфальта. Когда закончатся эти работы и будет сдан весь объект, узнали наши корреспонденты.
Первый слой — основа будущего покрытия. На путепроводе уложат 1348 квадратных метров асфальта. В два слоя.
Гарантия на покрытие 5 лет. На все бетонные конструкции — 25. За всеми работами ведется строгий контроль
Путепровод через улицу Демократическую практически обрёл свои финальные очертания. Кроме укладки асфальта осталось доделать два съезда. Один с улицы Демократической на Солнечную, другой — с Демократической в направлении Ново-Садовой. Общая протяженность объекта — 2 километра 900 метров.
Укладку асфальта на путепроводе завершат 3 мая. А уже весь объект, вместе с разметкой, съездами и ограждениями будет сдан позже. Удобства развязки самарские водители смогут оценить уже 20 мая.
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