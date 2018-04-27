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Вологодские депутаты предложили развивать цифровизацию, субсидируя сотовых операторов
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Вологодские депутаты предложили развивать цифровизацию, субсидируя сотовых операторов 

ТАСС 1 час назад
ВОЛОГДА, 27 апреля. /ТАСС/. Парламентарии Вологодской области предложили выделять субсидии сотовым операторам для решения проблемы цифрового неравенства, для обеспечения сотовой связью и интернетом глубинки, сообщил председатель Вологодского Заксобрания Андрей Луценко по итогам обсуждения вопроса на заседании Совета законодателей в Санкт-Петербурге.
"На Совете законодателей сегодня поднимались вопросы цифрового неравенства, устойчивости сигнала вдоль федеральных трасс, обеспечения связью населенных пунктов, где живет менее 250 человек
Большинство регионов подготовили свои предложения, в том числе и Вологодская область, часть из них поддержана", — сказал Луценко по итогам заседания в пятницу.
В частности, отметил он, вологодские парламентарии предложили выделять ежегодные субсидии на развитие связи в регионах, которые могли бы частично компенсировать расходы операторов сотовой связи на развитие инфраструктуры связи в малых населенных пунктах, на обеспечение устойчивого сигнала на региональных и муниципальных трассах.
По данным областного правительства, сейчас 94% населения региона, в том числе населенные пункты с численностью жителей более 250 человек, обеспечены сотовой связью. Доступ в высокоскоростной интернет имеют 88% жителей, федеральные трассы охвачены сигналом сотовой связи на 94%.
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