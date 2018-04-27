Вологодские депутаты предложили развивать цифровизацию, субсидируя сотовых операторов

"На Совете законодателей сегодня поднимались вопросы цифрового неравенства, устойчивости сигнала вдоль федеральных трасс, обеспечения связью населенных пунктов, где живет менее 250 человек

Большинство регионов подготовили свои предложения, в том числе и Вологодская область, часть из них поддержана", — сказал Луценко по итогам заседания в пятницу.

В частности, отметил он, вологодские парламентарии предложили выделять ежегодные субсидии на развитие связи в регионах, которые могли бы частично компенсировать расходы операторов сотовой связи на развитие инфраструктуры связи в малых населенных пунктах, на обеспечение устойчивого сигнала на региональных и муниципальных трассах.

По данным областного правительства, сейчас 94% населения региона, в том числе населенные пункты с численностью жителей более 250 человек, обеспечены сотовой связью. Доступ в высокоскоростной интернет имеют 88% жителей, федеральные трассы охвачены сигналом сотовой связи на 94%.