Секуритате: как при Чаушеску работала самая жестокая спецслужба в Европе

По данным авторитетного немецкого издания «Шпигель», за время существования румынской секретной спецслужбы «Сигуранца»-«Секуритате» без суда и следствия были уничтожены, как минимум, свыше 10 тысяч человек. Причем, по мнению многих пострадавших от «Секуритате», люстрация в отношении причастных к беззаконию сотрудников тайной организации до сих пор не произведена.

Что это было

По официальным данным, «Секуритате» в Румынии просуществовала 41 год, вплоть до расстрела четы Чаушеско в конце 1989 года. Современные румынские спецслужбы стремятся всячески отмежеваться от деятельности данной организации, поскольку ее прошлое свидетельствует о массовом нарушении прав человека. В начале нулевых разведка Румынии обнародовала доказательства преступлений главного террориста страны И. Р. Санчеса, одного из ключевых сотрудников «Секуритате» — Санчес был причастен к совершению ряда заказных убийств, в том числе, независимых журналистов и оппозиционеров режиму Николае Чаушеску , которых при непосредственном участии и руководстве «любимого киллера» румынского диктатора разыскивали и убивали по всему миру. Министерство внутренних дел и спецслужб Румынии подтвердило, что Чаушеско настолько ценил Санчеса, что заплатил ему за «усердие» миллион долларов. Самым кровавым преступлением «Секуритате» стало участие в подавлении сопротивления румын при падении режима Чаушеско (события в Тимишоаре в декабре 1989 года). Тогда в результате разгона демонстрации протеста было убито порядка 5 тысяч человек. Затем вспыхнули уличные бои в Бухаресте , в результате которых сотрудники «Секуритате» уничтожили еще несколько сот жителей страны, главным образом, молодежи.

Официальная информация МВД Румынии об этой спецслужбе

Как сообщает Министерство внутренних дел и спецслужб Румынии, «Секуритате» действовала в тесном контакте с верхушкой партийной власти этой страны, деятельность секретной организации курировал лично Н. Чаушеску. Диктатор неоднократно производил чистку данного ведомства, уличая его руководителей в неблагонадежности. К 1989 году «Секуритате» превратилась в основной сегмент в структуре МВД Румынии и крупнейшую спецслужбу в Восточной Европе по соотношению численности ее сотрудников к количеству населения страны. Все структуры власти и правительства, общественные организации, учреждения, ведомства и службы были напичканы сексотами «Секуритате». По данным современного МВД Румынии, сотрудники этой спецслужбы могли руководствуясь собственными представлениями о законности врываться в государственные учреждения, в частные дома и арестовывать людей, при этом не гнушаясь применения силы. Меры физического воздействия в отношении арестованных применялись и при выбивании у них нужных показаний. Согласно официальным данным, никто из задержанных «Секуритате» впоследствии не был оправдан в суде. Переписка румынских диссидентов перлюстрировалась, в почтовом ведомстве страны было создано специальное Управление по цензуре. Широко применялась практика прослушивания обычных разговоров граждан Дирекцией по техническим операциям. «Секуритате» пыталась контролировать эмигрантский процесс, устраивая слежку за желающими покинуть страну.

«Сеть мест уничтожения» «Секуритате»

Немецкое издание «Шпигель» приводит многочисленные свидетельства выживших после репрессий «Секуритате». По информации «Шпигеля», в Румынии только в начале 2000-х жертвы спецслужбы получили возможность знакомиться с материалами данной организации. Как пишет немецкое СМИ, после Второй мировой войны румынские коммунисты при помощи «Секуритате» покрыли страну «сетью мест уничтожения», создав в Румынии трудовые лагеря и психиатрические учреждения, куда тысячи инакомыслящие помещались принудительно. В Румынии действовали сотни тысяч сексотов «Секуритате». «Шпигель» пишет, что, несмотря на обнародование сведений о преступлениях данной спецслужбы, ни один из ее бывших сотрудников не попал за свои действия в тюрьму.

Где бывшие «секуритатовцы» сейчас