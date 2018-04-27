Здание бывшего коммерческого клуба на Куйбышева будет передано самарскому институту культуры 

Столичные инспекторы федерального проекта «Историческая память» оценили ход ремонта бывшего коммерческого клуба на улице Куйбышева. На сегодня реконструкция объекта культурного наследия практически полностью завершена. Для кого распахнёт свои двери здание, в возрождение которого так мало верили горожане?
Новая жизнь в старых стена. Здание бывшего коммерческого клуба на Куйбышева обрело вторую жизнь. В нём разместится молодёжный театрально-концертный комплекс. Ход ремонтных работ проверили столичные ревизоры.
Государственный контракт на реставрацию здания на Куйбышева был подписан с федеральным министерством культуры и составил без малого 140 миллионов рублей. Львиная доля этой суммы была потрачена подрядчиком в прошлом году — более 100 миллионов, остальное — в текущем. Сейчас реконструкция здания завершена почти на 100%, докладывает подрядчик инспекторам федерального проекта «Историческая память».
Сейчас подрядчику осталось выполнить лишь пуско-наладочные работы. Контракт с федеральным Минкультом заканчивается 1 мая, на доделки и подготовку всей необходимой документации времени остаётся немного — до октября. Сценическое, звуковое и световое оборудование начнут потихоньку закупать и монтировать в течение предстоящего лета.
О дальнейших планах по восстановлению объектов культуры на Самарской земле шла речь на рабочем заседании общественного совета федерального проекта «Историческая память». В течение этого и следующего года планируется отреставрировать здание штаба Фрунзе на Льва Толстого, церковь Михаила Архангела в посёлке Шмидта, Иверский женский монастырь, здание крестьянского банка на Куйбышева и Покровский собор. Все работы по реконструкции будет курировать федеральный Минкульт.