В Самаре к жизни вернули здание бывшего коммерческого клуба

В здании на Куйбышева, 104 завершается реконструкция здания бывшего коммерческого клуба. Готовность объекта оценивают на 99%.

— Здание передадут Самарскому государственному институту культуры. Здесь расположится межвузовский молодежный концертно-театральный комплекс «Дирижабль», — сообщили представители регионального отделения партии «Единая Россия»

Реставрация началась в 2013 году, потом остановилась, как говорят в «Единой России», по вине подрядчика.

Ремонт возобновили в 2017 году. Восстановлением памятника архитектуры занимаются представители компании «Архитектподряд», реставрировавшей самарский костел. Стоимость работ по реконструкции объекта — 130 миллионов рублей.

Четырехэтажное здание на ул. Куйбышева, 104 построено в 1871 году братьями Мясниковыми. С 1874 года здесь размещалась канцелярия губернатора, с 1878 года и до революции 1917-го — коммерческий клуб и несколько магазинов, в том числе книжный. После того, как в 1919 году здание национализировали, в нем работало кафе Фридмана и давал спектакли театр «Пикадилли». С 1936 года в доме размещались Куйбышевский краевой театр рабочей молодежи и Краевая контора государственной эстрады. В годы Великой Отечественной войны здание сменило профиль: здесь располагался Наркомат обороны. После войны въехал Куйбышевский областной военный комиссариат.

— Ремонт закончится 1 мая этого года, с учетом доделок, подготовки документов и оснащения здания конечная дата — октябрь. Мы видим, подрядчик завершил работы в срок, с обязательствами справился. Сейчас приемкой здания занимается служба технического надзора, — пояснил первый заместитель руководителя дирекции по строительству, реконструкции, реставрации объектов Министерства культуры РФ Андрей Андропов.

На первом этаже молодежного концертно-театрального комплекса «Дирижабль» планируется разместить кафе, на втором и выше — помещения для репетиций и занятий, на третьем и четвертом — залы-трансформеры. Здесь будут проходить спектакли и концерты, вернисажи, перформансы и модные показы. По замыслу в жизни «Дирижабля» будут участвовать 80 коллективов.

— Для нас «Дирижабль» станет настоящим событием. Счастье необыкновенное, ведь у вуза за 47 лет его существования впервые появится своя сцена. Большой концертный зал — особая гордость, сердце этого здания. Здесь будут происходить самые удивительные события. Это место, где молодые люди будут показывать свои таланты, широкие перспективы открываются для реализации проектов и возможностей. Совсем скоро этот дом будет наполнен светом, звуком, сценой, инструментами. «Дирижабль» заживет, — прокомментировала событие ректор Самарского института культуры Элеонора Куруленко.