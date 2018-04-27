IT-гигантам США и Китая усложнят совместную работу

Москва , 27 апреля — «Вести. Экономика» Правительство США может уделить более пристальное внимание изучению неформальных партнерств между американскими и китайскими компаниями в сфере искусственного интеллекта.

До сих пор обзоры правительства США, касающиеся вопросов национальной безопасности и других проблем, ограничивались инвестиционными сделками и корпоративными поглощениями. Это возможное новое расширение мандата, которое станет временной мерой, пока Конгресс не наложит более жесткие ограничения на китайские инвестиции, поддерживается членами Конгресса и членами администрации президента США Дональда Трампа , которых беспокоит проблема хищения интеллектуальной собственности.

Они заявили, что искусственный интеллект представляет собой особую область интересов, благодаря возможностям технологии, которые можно применять в военных целях. Другие области, представляющие интерес — это полупроводники и автономные транспортные средства.

Пока эти исследования находятся на ранних стадиях, поэтому остается неясным, получат ли они дальнейшее развитие и какие неформальные корпоративные отношения подвергнутся пристальному вниманию в рамках этой новой инициативы.

Любые усилия, призванные внести раскол между китайскими и американскими технологическими компаниями — пусть даже временно — могут иметь серьезные последствия для всей отрасли. Крупные американские технологические компании, включая Advanced Micro Devices Inc, Qualcomm Inc , Nvidia Corp и IBM , ведут деятельность в Китае , начиная с работы в исследовательских лабораториях и заканчивая обучающими инициативами, часто в сотрудничестве с китайскими компаниями и учреждениями, которые являются их основными клиентами.

Лучшие специалисты в этих областях, включая искусственный интеллект и дизайн чипов, работают в компаниях и университетах обеих стран.

Характер неформальных деловых отношений сильно отличается.

Например, когда американский производитель чипов Nvidia Corp. — лидер в области аппаратного обеспечения ИИ — представил в прошлом году новый графический процессор, который обеспечивает работу центров обработки данных, видеоигр и майнинг криптовалют, он предоставил образцы 30 ученым, работающим в сфере искусственного интеллекта, в том числе трем, которые сотрудничают с китайским правительством, согласно Nvidia.

У Nvidia, пятая часть бизнеса которой связана с Китаем, есть ряд договоренностей о подготовке местных ученых и разработке технологий, которые работают на ее чипах. Предоставление раннего доступа помогает Nvidia адаптировать продукцию, чтобы она могла увеличить продажи.

Правительство США могло запретить подобное сотрудничество, согласно распоряжению Трампа, со ссылкой на Закон о международных чрезвычайных экономических полномочиях. Такой шаг позволит применить широкие полномочия для прекращения или пересмотра неформальных корпоративных партнерских отношений между американской и китайской компанией, любых китайских инвестиций в американскую технологическую компанию или китайских покупок недвижимости рядом с американскими военными объектами.

Официальный представитель Белого дома заявил, что они не комментируют разговоры о дискуссиях по вопросам внутренней политики администрации, но добавил: «Мы обеспокоены стратегией „Сделано в Китае 2025“, особенно актуальным в этом случае остается интерес к таким отраслям как искусственный интеллект.

»Сделано в Китае 2025» — это производственный план, в котором излагаются стремления Китая стать лидером на рынке в 10 ключевых секторах, включая полупроводники, робототехнику, лекарства, девайсы и умные «зеленые» автомобили.

В прошлом месяце Белый дом представил новые импортные тарифы, которые в основном были направлены в Китай из-за того, что Трамп назвал «кражей интеллектуальной собственности». Это заставило правительство Китая Си Цзиньпина выступить с ответными санкциями в отношении США.

Эти шаги были сделаны в рамках предлагаемого законодательства, которое ужесточило бы правила иностранных инвестиций, контролируемые CFIUS, предоставив комитету, состоящему из представителей различных правительственных учреждений США, полномочия на совместные предприятия, которые включают «критически важные технологии».

Законодатели от Республиканской и Демократической партий, выдвинувшие это предложение в ноябре, заявили, что изменения направлены на Китай.

Пересмотренный CFIUS, скорее всего, затронет сделки, имеющие отношение к национальной безопасности, и привлечет иностранную собственность. Неофициальные партнерства, вступив в силу, будут регулироваться пересмотренным экспортным контролем.

Аналитики считают, что китайские и американские компании будут участвовать в двухсторонней гонке, чтобы стать мировыми лидерами в области ИИ. Пока лидируют американские технологические гиганты, такие как Google Alphabet Inc. , однако китайские фирмы, такие как поставщик интернет-услуг Baidu Inc, добились значительных успехов, согласно данным консалтинговой фирмы Eurasia Group.

Что касается американских производителей чипов, немногие из них являются таким же синонимом технологий как Nvidia, один из ведущих мировых производителей высокотехнологичных чипов, которые используются в оборудовании ИИ.

Нет никаких доказательств того, что деятельность Nvidia представляет угрозу национальной безопасности, например, за счет предоставления доступа к коммерческой тайне. Nvidia заявила, что не имеет совместных предприятий в Китае.

Также компания отметила, что ее сотрудничество в Китае — в том числе обучение китайских ученых и предоставление китайским компаниям, таким как телекоммуникационный провайдер Huawei Technologies Co Ltd, доступа к ряду новейших технологий — предназначены только для получения отзывов о чипах, которые она продает там.

Nvidia далеко не единственный американский технологический гигант и тем более не единственный производитель чипов, который предоставляет экспертную помощь Китаю. Однако когда в прошлом году министерство науки и технологий страны запросило оценки исследовательских проектов, одной из перечисленных задач стало создание чипа в 20 раз быстрее, чем у Nvidia.